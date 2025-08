Cefalù, auto finisce sui binari della Palermo-Messina: circolazione ferroviaria bloccata per ore

Attimi di grande apprensione oggi pomeriggio a Cefalù, dove un’automobile è uscita di strada terminando la sua corsa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina. L’incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 113, in un tratto che costeggia i binari, all’altezza del famoso belvedere. Immediata la sospensione del traffico ferroviario sulla tratta interessata.

A bordo del mezzo si trovava una donna di 66 anni, che è stata fortunatamente ritrovata illesa. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad assistere la conducente, poi affidata al personale del 118 per accertamenti di routine.

L’auto è stata successivamente rimossa con l’ausilio di un’autogrù. Intanto, il blocco del traffico ferroviario tra Palermo e Messina ha causato ritardi e disagi in attesa che i binari fossero liberati e messi in sicurezza. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’uscita di strada.