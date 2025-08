Cefalù applaude Riccardo: giovane talento del karting vince e rappresenterà la Sicilia a livello nazionale

Un’altra bella storia da raccontare arriva da Cefalù, ed è quella del giovanissimo Riccardo Vara, piccolo campione del karting che sta facendo parlare di sé in tutta la Sicilia. Domenica scorsa ha infatti disputato con grinta e intelligenza la sesta e penultima gara del Campionato Regionale Karting, distinguendosi tra ben 18 partecipanti nella sua categoria, tra cui anche numerosi piloti provenienti da Malta.

In qualifica Riccardo ha centrato un ottimo quinto posto, ma è stato nella prefinale che ha davvero mostrato di che stoffa è fatto: partito dalla quinta posizione, ha condotto una gara impeccabile, tagliando il traguardo in prima posizione e lasciandosi alle spalle di oltre due secondi il temutissimo avversario maltese Kimi Bugeja.

La finale non è stata da meno: partito in pole, ha difeso con determinazione la testa della corsa, mantenendo il comando giro dopo giro nonostante la pressione costante degli avversari. Alla fine, Riccardo ha conquistato la vittoria, portando a casa un risultato pesantissimo per la classifica generale: ora è terzo in campionato, e tutto si deciderà il 12 ottobre a Triscina, dove il giovane cefaludese proverà a salire al secondo posto assoluto.

Ma c’è di più: grazie a questa straordinaria prestazione, Riccardo rappresenterà la Sicilia nel Campionato Italiano a squadre e nella Coppa dei Campioni, sfidando i migliori kartisti d’Italia. Un traguardo che rende orgogliosa non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità di Cefalù.

In un’estate che ha regalato momenti difficili e complicazioni in molti settori, la storia di Riccardo è un bel segnale di speranza e determinazione. Il suo talento, la sua costanza e la passione che mette in ogni gara sono l’esempio di quanto i sogni, anche quelli più veloci, possono iniziare a prendere forma sin da piccoli.

In bocca al lupo, Riccardo. Cefalù tifa per te!