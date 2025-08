Pollina si trasforma in un teatro a cielo aperto: torna il Valdemone Festival 2025

Sabato 2 e domenica 3 agosto il borgo madonita di Pollina accoglie la sedicesima edizione del Valdemone Festival, la manifestazione che ogni anno unisce arte, cultura e paesaggio trasformando il paese in una scenografia vivente.

Per due giorni le strade, i vicoli, le piazze e l’incantevole Teatro Pietrarosa saranno invasi da artisti provenienti da tutto il mondo, pronti a incantare il pubblico con spettacoli di teatro di strada, circo contemporaneo, danza, musica e performance visive. Un evento che fa della bellezza e dell’incontro il suo cuore pulsante, con il panorama delle Madonie a fare da cornice suggestiva.

Il Valdemone Festival 2025 conferma l’ingresso gratuito e un programma ricco di appuntamenti, con performance per tutte le età e momenti pensati per sorprendere, emozionare e far riflettere.

L’invito è a partecipare, a perdersi tra le vie del centro storico e a lasciarsi guidare dalla magia che solo Pollina, in questi due giorni, sa offrire.