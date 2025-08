Stasera al Teatro comunale la XV edizione del premio Di Fatta

Questa sera alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù, si svolgerà la XV edizione del Premio Maria Elisa Di Fatta, un appuntamento ormai imprescindibile per la cultura musicale siciliana. Un’edizione particolarmente significativa, che vedrà l’assegnazione del Premio alla Carriera al Maestro Mauro Visconti, attuale Direttore del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

La motivazione è chiara e profonda: “Il Maestro, nel proprio avvincente percorso di musicista, ha saputo delineare sempre più, negli anni, un profilo artistico di altissimo spessore, guadagnandosi la stima dell’intero mondo musicale. Lungo tale percorso, egli ha potuto rivelarsi anche per i suoi tratti di umanità e attenzione verso ciò che attinge ai temi e alla sfera della solidarietà. Tutto questo, in qualità di pianista, organista, direttore di coro, compositore.”

Il Premio, nato per ricordare la giovane violinista Maria Elisa Di Fatta – scomparsa tragicamente nel 2008 – è frutto di un lungo e proficuo rapporto di collaborazione tra il concorso e il Conservatorio di Palermo, istituzione che Maria Elisa ha frequentato con dedizione e talento. Da sedici anni questo legame ha permesso di premiare i giovani più promettenti del panorama musicale siciliano e nazionale.

Il Premio Maria Elisa Di Fatta è un concorso organizzato dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo e dall’Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia di Cefalù, in collaborazione con il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, ed è riservato agli allievi dei Conservatori di Musica, delle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e dei Licei Musicali. Un’occasione concreta per valorizzare il talento giovanile e rafforzare la rete culturale del territorio.

Il Premio alla carriera sarà consegnato durante la serata finale del concorso da Mario Macaluso e Cinzia Matassa, presidenti delle due associazioni promotrici.

Una serata speciale, tra musica, memoria e talento, nella cornice elegante del Teatro Comunale di Cefalù, luogo simbolo dell’eredità musicale della famiglia Di Fatta e della figura indimenticata del grande Salvatore Cicero, zio di Maria Elisa.