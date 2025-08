Vi preghiamo di pregare per il riposo dell’anima del Rev. Sam Messina , morto venerdì sera, 1° agosto, festa di Sant’Alfonso de’ Liguori. Aveva legami familiari con Cefalù.

Padre Messina fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1965 e servì fedelmente la diocesi di Jackson per 60 anni, ricoprendo diversi incarichi parrocchiali e diocesani. A pochi giorni dal suo 87° compleanno, avrebbe compiuto 87 anni. Pastore e mentore amato, ha toccato innumerevoli vite attraverso il suo ministero.

Al momento le disposizioni per il funerale non sono ancora state completate e saranno comunicate non appena saranno completate.

L’eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua.