Piccolo Teatro Mussomeli: trionfale debutto a Caltavuturo con “Ho una figlia bellissima”. Ed ora attesissimo il ritorno a casa e il tour in Sicilia

La rassegna Mussomeli in Festa 2025 si prepara ad accogliere un evento teatrale di grande prestigio: sabato 9 agosto, alle ore 21:30, il Parco Urbano “Salvatore Genco” sarà cornice della brillante commedia in due atti “Ho una figlia bellissima” di Valerio Di Piramo, portata in scena dalla locale Compagnia Teatrale Piccolo Teatro Mussomeli per la regia di Gero Alessi.

Dopo il fortunato debutto del 2 agosto a Caltavuturo, che ha entusiasmato il pubblico e raccolto unanimi consensi, il tour della compagnia prosegue con entusiasmo, pronto a divertire nuove platee. Dopo Mussomeli, lo spettacolo farà tappa il 16 agosto in piazza Cosimo Platani ad Acquaviva Platani, per poi raggiungere altre località della Sicilia, toccando le province di Caltanissetta, Agrigento e Palermo.

In scena, ci saranno, Gero Alessi, Vania Favata, Angela Messina, Peppuccio Bonomo, Salvatore Cappalonga, Enza Messina, Maria Luisa Caruso, Teresa Butera, Michael Borino e Luisa Piazza: interpreti capaci di restituire con grazia e ironia tutta la vivacità di una commedia costruita sul ritmo, gli equivoci e l’inconfondibile umorismo di Di Piramo. Le musiche originali, che impreziosiscono ulteriormente la rappresentazione sono di Giuseppe Cardinale.

Merito particolare va riconosciuto al regista Gero Alessi, la cui visione sapiente ha saputo armonizzare i talenti di un gruppo coeso e appassionato, capace di regalare al pubblico non soltanto divertimento, ma pagine di autentico teatro.

Una serata, quella del 9 agosto, che promette risate, emozione e la gioia di condividere, sotto le stelle di Mussomeli, il gusto senza tempo della commedia. Siete tutti invitati.