Irene Grandi incanta Cefalù: un trionfo di musica e emozione per il Fiera di me Tour 2025

Grande successo di pubblico sul Lungomare Giuseppe Giardina per l’unica data siciliana dell’artista fiorentina



Un appuntamento attesissimo confermato dalla straordinaria partecipazione: il concerto di Irene Grandi, approdato a Cefalù con il suo Fiera di me Tour 2025, ha segnato una tappa memorabile nell’estate musicale cefaludese e siciliana. In tantissimi sul Lungomare Giuseppe Giardina per assistere al concerto offerto gratuitamente al pubblico dal Comune di Cefalù, in occasione del Festeggiamenti del Santissimo Salvatore, e con l’organizzazione a cura della GN Events di Gianni Napoli, in collaborazione con International Music and Arts.



Il concerto ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista, regalando agli spettatori un’esperienza sonora intensa, elegante e ricca di sfumature. Irene Grandi, protagonista assoluta della scena pop-rock italiana sin dagli esordi nel 1994, ha offerto un viaggio musicale che ha saputo coniugare energia, profondità e rinnovata consapevolezza artistica.



In scaletta, le sue hit più amate, da Bruci la città a Bum Bum, da La tua ragazza sempre a Prima di partire per un lungo viaggio , si sono alternate a brani recenti e inediti, tra cui Fiera di me, che dà il titolo al tour, Universo (scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle) e il nuovissimo singolo Favole, pubblicato l’11 aprile scorso.



Sul palco, Irene è stata affiancata da una formazione musicale di altissimo livello, che ha impreziosito ogni brano con arrangiamenti curati e interpretazioni vibranti. Alla chitarra, Massimiliano Frignani, al basso Piero Spitilli, alla batteria Fabrizio Morganti, alle tastiere Marco Galeone, mentre Titta Nesti, corista e polistrumentista, ha saputo offrire un supporto vocale e timbrico di rara raffinatezza.



L’atmosfera, resa magica dalla cornice naturale del lungomare e dalla partecipazione calorosa del pubblico, ha confermato ancora una volta la forza comunicativa di Irene Grandi, capace di rinnovarsi senza mai tradire la propria identità artistica.

La Città ha risposto con entusiasmo al ritorno di Irene Grandi (era stata a Cefalù nel 2009). Un grand econcerto per la Sempre Ragazza Irene.