Condoglianze per il collega Giuseppe Di Vincenzo

Caro Giuseppe,

in questo giorno di dolore immenso ci stringiamo a te con tutto il nostro affetto. La tua amata Concetta, con la sua forza, il suo coraggio e la sua dolcezza, l’abbiamo conosciuta attraverso le tue parole, nei tuoi racconti di questi due anni da collega di filosofia ci hai trasmesso la sua presenza, il vostro amore e il legame profondo che vi univa, facendocela sentire vicina anche senza averla mai incontrata. La sua dipartita era un momento paventato e temuto da tutti noi e speravamo con tutto il cuore non arrivasse mai. Sappiamo che nessuna parola potrà colmare il vuoto che lascia, ma vogliamo che tu senta che noi ci siamo. Desideriamo essere la spalla su cui potrai piangere, la mano pronta a sorreggerti, la presenza silenziosa, ma costante accanto a te e alla vostra meravigliosa bambina di appena sei anni. Concetta continuerà a vivere nell’amore che ha donato e che ora brilla negli occhi di vostra figlia.

Ti porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Con immenso affetto, partecipazione e vicinanza, l’intera comunità scolastica dello “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato”