Prof.ssa Concetta Livolsi: il dolore dell’IC Botta di Cefalù

La comunità scolastica dell’IC Botta rimane attonita e addolorata di fronte alla perdita della Prof.ssa Concetta Livolsi, professionista insostituibile nel ricordo di alunni e docenti. Ha arricchito il nostro istituto con la passione di chi ama incondizionatamente la scuola e tutto ciò che gravita intorno ad essa. Dedita al lavoro con dolcezza e allo stesso tempo forza e fierezza, oggi lascia nelle vite di noi tutti un vuoto incolmabile ma anche un monito a seguire il suo esempio. Il nostro istituto esprime una sincera e profonda vicinanza ai familiari, che possano trovare forza e conforto in queste parole di Sant’Agostino ‎:

La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte:

è come fossi nascosto

nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima

l’uno per l’altro

lo siamo ancora.

Chiamami con il nome

che mi hai sempre dato,

che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso

che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce,

non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere

di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose

che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome

sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato

che ha sempre avuto:

è la stessa di prima,

c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente,

solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime

e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.



La Dirigente Scolastica dell’I.C.Nicola Botta

Prof.ssa Rosaria Fiumara