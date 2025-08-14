Cefalù, giorno 14 Agosto 2025, il Signore ha chiamato a sè Salvatrice Brocato ved. Messina. Il Feretro si trova presso l’abitazione di via Gibilmanna n.24 a Cefalù. Le Esequie avranno luogo in data 16 Agosto 2025 alle ore 11:00 presso la Chiesa San Francesco di Cefalù.
Ci stringiamo con grande affetto ai familiari.
Salvatrice Brocato
