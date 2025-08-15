Annunciato dal Parroco, Mons. Rosario Dispenza, il Programma dei Festeggiamenti in Onore di Maria SS. Addolorata in contrada Ferla a Cefalù

Giovedì 21 agosto

Ore 20:30 – Celebrazione Eucaristica e Adorazione Eucaristica.

Ore 21:30 – Torneo di briscola (fase eliminatoria). Iscrizioni fino al 20 agosto (Info: Toti – 328 3168883).

Venerdì 22 agosto

Ore 20:30 – Celebrazione Eucaristica e Adorazione Eucaristica.

Ore 21:30 – Torneo di briscola (fase finale).

Sabato 23 agosto

Ore 20:30 – Celebrazione Eucaristica e Adorazione Eucaristica.

Ore 21:30 – Sagra “Du pani cunzatu”.

Ore 22:00 – Momento comunitario di fraternità.

Domenica 24 agosto – Solennità di Maria SS. Addolorata

Ore 09:30 – Celebrazione Eucaristica.

Ore 18:30 – Fiaccolata con l’icona della Beata Vergine Maria Addolorata.

Ore 19:30 – Celebrazione Eucaristica solenne.

Ore 20:30 – Premiazione del torneo di briscola.

Ore 21:00 – Estrazione dei premi.

La celebrazione della sua festa, che dal 21 al 24 agosto unirà la comunità di Contrada Ferla in Cefalù, non è semplice ricorrenza, ma momento in cui la memoria si fa attuale, e la liturgia diventa esperienza concreta di comunione, in un intreccio di preghiera solenne e di fraternità vissuta.

