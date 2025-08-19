Cefalù, smarrita una fede nuziale sul lungomare. Lauta ricompensa per chi la trova

Incisione “Ivana e Roberto 20/06/2000”. Offerta ricompensa a chi la ritrova

L’appello

Un appello alla comunità di Cefalù e ai turisti presenti in città: è stata smarrita una fede nuziale nei pressi del lido Poseidon nel pomeriggio di lunedì 18 agosto 2025. L’anello ha un valore affettivo enorme, essendo legato a 25 anni di matrimonio, ed è inciso con i nomi “Ivana e Roberto” e la data 20/06/2000.

Il luogo dello smarrimento

Secondo quanto riferito, la fede sarebbe caduta durante una giornata di mare, lungo il tratto di spiaggia vicino al noto stabilimento balneare. Nonostante i tentativi immediati di recuperarla, l’oggetto non è stato ritrovato.

Per i proprietari, non si tratta solo di un oggetto prezioso ma del simbolo di una storia familiare che dura da un quarto di secolo. “Speriamo che chiunque la trovi comprenda il suo valore affettivo e ci aiuti a riportarla a casa”, hanno dichiarato i coniugi.

Ricompensa garantita

A chi restituirà la fede è promessa una buona ricompensa. Chiunque abbia informazioni utili può rivolgersi direttamente in zona o contattare i titolari del lido Poseidon, che stanno collaborando nelle ricerche.

Cefalù è una comunità che vive anche di piccoli gesti di generosità. L’augurio è che questa storia trovi presto un lieto fine, con l’anello che torni al dito di chi lo custodisce da 25 anni come simbolo di amore e promessa.