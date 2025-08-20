A Cefalù il ritorno atteso: i Coma Cose in concerto il 24 agosto sul Lungomare

Dopo l’imprevisto rinvio causato dalle avverse condizioni meteo, il pubblico di Cefalù potrà finalmente abbracciare la musica dei Coma Cose. La nuova data è ufficiale: domenica 24 agosto 2025, alle ore 22.00, sul suggestivo scenario del Lungomare della Perla del Tirreno.

L’attesa notizia emerge dalla Determinazione n. 1392 del 19 agosto 2025, in cui, tra le righe, si legge della corrispondenza intercorsa con la società affidataria dello spettacolo, “con cui quest’ultima ha manifestato disponibilità al recupero dell’evento in data 24/08/2025”. Un passaggio burocratico che, pur nella sua sobrietà, porta con sé il respiro della festa e della grande musica live.

Il concerto dei Coma Cose, una delle realtà più raffinate e innovative della scena musicale italiana contemporanea, si inserisce così di diritto tra i momenti clou dell’estate cefaludese. Sullo sfondo del mare e delle architetture arabe e normanne, le sonorità intime e metropolitane del duo troveranno un palcoscenico unico, capace di trasformare un rinvio in un appuntamento ancor più atteso e prezioso.

Cefalù si prepara, dunque, ad accogliere non solo un concerto, ma un’esperienza artistica che promette emozioni autentiche, nel cuore di una delle città simbolo della Sicilia.