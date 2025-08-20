A Cefalù un Open Day Academy: porte aperte ai giovani talenti del calcio

Giovedì 21 agosto, alle ore 17:00, il nuovo Stadio Santa Barbara di Cefalù ospiterà un appuntamento di rilievo per il settore giovanile: l’Open Day Academy, evento che vedrà protagonisti tutti i giovani calciatori – e gli aspiranti tali – delle categorie 2009-2010 (Under 17/16) e 2011-2012 (Under 15).

L’iniziativa, organizzata in sinergia dalle società sportive locali, Reala Sport, Polisportiva Lascari Cefalù, Asd Città di Cefalù Calcio, rappresenta un momento privilegiato di incontro tra ragazzi, famiglie e tecnici specializzati. Saranno infatti presenti gli allenatori delle società promotrici, con l’obiettivo di valutare, indirizzare e accompagnare la crescita sportiva delle nuove generazioni.

Il calcio giovanile, soprattutto in un contesto come quello cefaludese, non è soltanto pratica agonistica ma anche palestra educativa, capace di trasmettere valori come la disciplina, la collaborazione e il rispetto reciproco. L’Open Day si configura dunque come un’opportunità per quanti desiderino intraprendere un percorso formativo serio e strutturato, inserito in una rete sportiva qualificata e radicata nel territorio.

Il Nuovo Stadio Santa Barbara, recentemente restituito alla comunità come polo sportivo d’eccellenza, farà da cornice ideale a una giornata in cui passione, tecnica e prospettive di crescita si intrecceranno.

Tutti i giovani calciatori, o aspiranti calciatori, sono invitati a partecipare e a vivere da protagonisti questa occasione: un invito che non è solo a mettersi alla prova sul campo, ma a entrare a far parte di un percorso più ampio, dove lo sport diventa strumento di formazione e cittadinanza attiva.

