A Gratteri conferenza su”Suoni e memoria della Sicilia al tempo degli Spagnoli”.

Nell’ambito del XIX Festival di Musica Antica di Gratteri – PA, giorno 29 agosto, alle ore 18,00, in Piazza Monumento a Gratteri l’Associazione MusicaMente e l’Associazione Archeoclub d’Italia – sede di Gratteri hanno organizzato in sinergia un’interessante conferenza sul tema “Suoni e memoria della Sicilia al tempo degli Spagnoli”.

Interverranno:

Antonio Franco – Docente IS Mandralisca di Cefalù,

Gaetano Comiati – Liturgista

Paolo Rigano – Chitarrista e Liutista.

Il presidente dell’ArcheoClub d’Italia sede di Gratteri avrà il ruolo di moderatrice dell’incontro.

Vi aspettiamo numerosi per ascoltare i relatori su un tema quanto mai affascinante che abbraccia un periodo storico di intenso scambio culturale, in cui la Sicilia assorbì e reinterpretò le influenze spagnole, creando un patrimonio unico e irripetibile.