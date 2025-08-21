Giuseppe Ollà assume la Rsu a Cefalù: primo dei non eletti, eletto in quota Fiadel

Nel cantiere Multicompast di Cefalù subentra come rappresentante sindacale dopo le dimissioni del collega, rafforzando la presenza della Fiadel

Giuseppe Ollà è diventato nuovo rappresentante (Rsu) della Fiadel nel cantiere di Cefalù della Multicompast. La sua nomina, comunicata dalla segretaria provinciale Luisa Milazzo con una lettera inviata all’azienda, avviene a seguito delle dimissioni del precedente eletto. Ollà, primo dei non eletti in quella tornata, raccoglie ora l’incarico lasciato vacante.

Un percorso di impegno consolidato

Da 18 anni, Ollà è attivo nel servizio di raccolta differenziata – soprattutto nella raccolta di carta e cartone – e ha ottenuto negli anni i riconoscimenti dell’amministrazione comunale per l’efficienza del suo operato. Già dirigente provinciale Fiadel e responsabile rifiuti per Fratelli d’Italia, porta in questo nuovo ruolo una solida esperienza sul territorio.

Tra sfide da affrontare e progetti futuri

Il settore rifiuti affronta pressioni crescenti in materia di sostenibilità e box-efficienza. Ollà, da parte sua, assicura: “Proseguirò questo mandato con la stessa dedizione che mi ha accompagnato finora, mettendo al centro i bisogni dei colleghi e del territorio”.

Orizzonti di continuità e consolidamento

Il suo ingresso rafforza la presenza della Fiadel nel cantiere cefaludese e rappresenta una continuità nel momento di transizione. Ora è atteso alla prova di confermare l’impegno sul campo e di guidare con responsabilità il servizio.