Una notte di musica e tradizione: la magia della serenata rivive a Cefalù

In Sicilia esistono riti che non perdono mai il loro fascino, anzi, con il tempo diventano veri e propri patrimoni di memoria e identità collettiva. Uno di questi è la serenata dello sposo, l’antico momento che precede le nozze in cui, tra canti e musiche popolari, lo sposo dedica alla futura sposa una dichiarazione d’amore sotto casa sua. Un’usanza che da sempre accende emozioni, crea attesa e trasforma la notte in una festa condivisa tra familiari, amici e curiosi.

Domenica sera a Cefalù, in una piazza Duomo affollata di turisti, non si è trattato di una vera serenata nuziale, ma di qualcosa che ne ha custodito l’anima e l’atmosfera. L’Associazione culturale Santa Cecilia, guidata da Cinzia Matassa, ha avuto il privilegio di organizzare un evento speciale, capace di intrecciare tradizione, musica e comunità. Protagonista della serata è stata la splendida voce del tenore Pietro Picone, che con il suo talento e la sua intensità interpretativa ha incantato il pubblico.

L’emozione del canto, accompagnata dalla passione per la musica e per lo stare insieme, ha ricreato l’incanto delle antiche serenate: quell’energia fatta di sorrisi, applausi e stupore che solo la musica dal vivo sa regalare.

Il pubblico, incuriosito e coinvolto, ha partecipato con entusiasmo, trasformando la serata in un vero momento di festa, degno delle migliori tradizioni siciliane. E così alla fine la Santa Cecilia mantiene vive le tradizioni, arricchindole di nuove esperienze e regalandole alla comunità con gioia e autenticità.