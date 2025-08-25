Screening mammografico gratuito a Cefalù grazie ad Asp Palermo e Lions

La prevenzione non va in vacanza e nemmeno i Lions smettono la tuta di lavoro nel mese di agosto.

Eccoci dunque, area salute e prima circoscrizione, pronti a sostenere il programma che l’ASP 6 di

Palermo mette in campo in questa calda estate.

Ospedale Vecchio di Cefalù in via Aldo Moro: 26 agosto 8.30 alle 13.30.

“Summer Screening”, iniziativa dedicata allo screening mammografico per le donne di età

compresa tra 50 e 69 anni. Per tutto il mese di agosto sarà possibile effettuare gratuitamente la

mammografia, con accesso libero e senza prenotazione, nei centri dedicati di città e provincia.

Un’opportunità semplice, sicura e senza attese, per proteggere la salute anche nei mesi estivi.

Quindi via al passaparola.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per usufruire del servizio.

Vi accoglieranno gli specialisti dell’Asp e i soci del Lions Club Cefalù, Presidente Sonia Di Gaudio.

We Serve.



