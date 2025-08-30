A Cefalù la “Coppa Perla della Sicilia 2025” di Basket. In memoria di Lorenzo De Lise

Domenica 31 agosto ore 18.00, Palatricoli di Cefalù

La grande pallacanestro torna protagonista a Cefalù: domenica 31 agosto 2025, con palla a due alle ore 18.00, il Palatricoli ospiterà la nuova edizione della “Coppa Perla della Sicilia”, torneo di pre-season che mette di fronte due realtà storiche del basket siciliano: Orlandina Basket e Fortitudo Moncada Agrigento, entrambe militanti nel campionato di Serie B2.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Lorenzo De Lise” si conferma appuntamento di grande richiamo per appassionati e addetti ai lavori. Non si tratterà soltanto di una gara amichevole, ma di un vero e proprio test probante per valutare schemi, rotazioni e condizione delle due squadre a pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale.

Il match avrà anche un significato speciale: la Coppa è infatti dedicata alla memoria di Lorenzo De Lise, giovane cestista cefaludese prematuramente scomparso, al quale la comunità e il mondo sportivo rendono omaggio attraverso un evento che coniuga passione, spettacolo e valori di aggregazione.

Sul piano tecnico, Orlandina e Fortitudo promettono una sfida ad alto ritmo, tra difese serrate e rapide transizioni, con tanti giovani desiderosi di mettersi in mostra e veterani pronti a guidare i compagni nei momenti caldi del match.

Per la città di Cefalù sarà anche un’occasione di promozione: il torneo, sostenuto dal Comune con un contributo economico in quota parte, mira infatti a valorizzare il territorio attraverso lo sport e ad attirare un pubblico numeroso sugli spalti del Palatricoli. Saranno premiati anche due giovani cestisti cefaludesi dei settori maschili e femminili.

La cornice è pronta, il pubblico è atteso: domenica 31 agosto alle 18.00 si alza la palla a due. Sarà il parquet a decretare chi solleverà la Coppa Perla della Sicilia 2025.