Cefalù crocevia dell’astrofisica: l’XI Microquasar Workshop esplora i segreti degli oggetti compatti

Dal 15 al 19 settembre 2025, la città di Cefalù (Sicilia, Italia) diventerà il palcoscenico di uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità astrofisica internazionale: l’11° Microquasar Workshop, dal titolo evocativo “A Microquasar Odyssey: Unveiling the Complexities”.

Sulla scia delle edizioni precedenti, l’incontro si propone come luogo privilegiato di confronto tra teorici, osservatori e strumentalisti, chiamati a mettere in dialogo dati e interpretazioni per affinare la nostra comprensione della fisica degli oggetti compatti di massa stellare. Il contesto è quello offerto dalle missioni e dagli osservatori di frontiera – da XRISM a IXPE, da NICER a NuSTAR, fino a MeerKAT – strumenti che oggi costituiscono le chiavi d’accesso più raffinate al comportamento estremo della materia e delle radiazioni.

Il comitato scientifico ha delineato una struttura fortemente focalizzata, che privilegerà l’approfondimento tematico attraverso otto sessioni di lavoro. Al centro del dibattito vi saranno alcune direttrici cruciali per il futuro della disciplina:

Osservazioni multi-lunghezza d’onda , con particolare attenzione a spettroscopia X ad alta risoluzione, polarimetria e SED a banda larga;

, con particolare attenzione a spettroscopia X ad alta risoluzione, polarimetria e SED a banda larga; Accrescimento ed espulsione , una delle connessioni più enigmatiche e decisive nella dinamica dei microquasar;

, una delle connessioni più enigmatiche e decisive nella dinamica dei microquasar; Deflussi astrofisici (getti relativistici e venti), nelle loro firme osservabili, proprietà fisiche e modellizzazione teorica;

(getti relativistici e venti), nelle loro firme osservabili, proprietà fisiche e modellizzazione teorica; Formazione, evoluzione e coalescenza dei sistemi compatti;

dei sistemi compatti; Proprietà temporali, variabilità e diagnostica dei processi su scale temporali estreme.

Il formato dell’evento prevede relazioni su invito, affiancate da contributi orali e flash talk da due minuti, per stimolare un dibattito serrato e interdisciplinare. Un limite massimo di 120 partecipanti garantirà un contesto di lavoro raccolto e favorevole alla discussione critica.



Relatori

Alexandra Veledina (University of Turku, Finland)

Jack Steiner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA)

Megumi Shidatsu (Ehime University, Japan)

Maria Diaz Trigo (ESO, Garching, Germany)

Jiri Svoboda (Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)

Phil Uttley (University of Amsterdam, The Netherlands)

Poshak Gandhi (University of Southampton, UK)

Francesco Carotenuto (INAF/Osservatorio Astronomico di Roma, Italy)

Sara Motta (INAF/Osservatorio Astronomico di Brera, Merate, Italy)

Julien Malzac (CNRS, IRAP, Toulouse, France)

Teo Muñoz-Darias (Instituto de Astrofísica de Canarias, Tenerife, Spain)

Keigo Fukumura (James Madison University, Harrisonburg, USA)

Thomas Russell (INAF/IASF Palermo, Italy)

Alexander Tchekhovskoy (Northwestern University, Evanston, USA)

Kyle Rocha (Northwestern University, Evaston, USA)

Fabio Pintore (INAF/IASF Palermo, Italy)

Francesca Panessa (INAF/IAPS, Rome, Italy)

Laura Olivera-Nieto (Max-Planck-Institut fur Kernphysik, Heidelberg, Germany)

Jieshuang Wang (Max-Planck-Institut for Nuclear Physics, Heidelberg, Germany)

Claudio Ricci (University of Geneva, Switzerland)

La scelta di Cefalù come sede non è casuale: oltre a offrire una cornice di straordinaria bellezza, la città normanna diventerà per una settimana una vera capitale del pensiero scientifico, capace di intrecciare il respiro della ricerca astrofisica con la suggestione di un luogo millenario.

Gli organizzatori raccomandano di provvedere quanto prima a voli e sistemazioni, dal momento che Cefalù è una delle mete turistiche più richieste della Sicilia.

L’appuntamento, dunque, non sarà solo un aggiornamento sullo stato dell’arte, ma una vera odissea scientifica: un viaggio condiviso nelle complessità dei microquasar e, più in generale, nei misteri dell’astrofisica delle alte energie.



SOC & LOC

SOC, Il Comitato scientifico (SOC) e’ composto da:

Luciano Burderi (Università degli Studi di Cagliari, INAF/IASF Palermo, Italy)

Floriane Cangemi (Universitè Paris Citè, France)

Melania Del Santo (INAF/IASF Palermo, Italy – chair)

Barbara De Marco (Universitat Politècnica de Catalunya, Spain)

Maria Diaz Trigo (ESO, Germany)

Tiziana Di Salvo (Università degli Studi di Palermo, Italy)

Michal Dovciak (Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Rob Fender (University of Oxford, UK)

Nick Kylafis (University of Crete, Greece)

Alessio Marino (ICE-CSIC, Barcelona, Spain)

Michela Mapelli (Universität Heidelberg, Germany)

Pierre-Olivier Petrucci (Universitè, Grenoble Alpes – co-chair)

Agata Rozanska (Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland)

David Russell (New York University Abu Dhabi, UAE)

Alexandra Tetarenko (University of Lethbridge, Canada)

John Tomsick (University of California, Berkley, USA)

Phil Uttley (University of Amsterdam, The Netherlands)

Alexandra Veledina (University of Turku, Finland)

Angelo Adamo (INAF/IASF Palermo, Italy)

LOC Comitato organizzatore locale e’ composto da

Elena Ambrosi (INAF/IASF Palermo, Italy)

Alessio Anitra (Università degli Studi di Palermo, Italy)

Francesco Barra (Università degli Studi di Palermo, Italy)

Angelo Blandino (Cefalù & Astronomy)

Luciano Burderi (Università degli Studi di Cagliari, INAF/IASF Palermo, Italy)

Melania Del Santo (INAF/IASF Palermo, Italy – chair)

Tiziana Di Salvo (Università degli Studi di Palermo, Italy)

Giuseppe Fiasconaro (INAF/IASF Palermo, Italy – co-chair)

Francesca Mangano (INAF/IASF Palermo, Italy)

Carlotta Miceli (INAF/IASF Palermo, Università degli Studi di Palermo, Italy)

Sergio Mineo (INAF/IASF Palermo, Italy)

Pierluca Sangiorgi (INAF/IASF Palermo, Italy)

Antonio Tutone (INAF/IASF Palermo, Italy)

Donatella Viola (INAF/IASF Palermo, Italy)