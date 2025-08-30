Inaugurazione della sezione geologica “Giuseppe Torre” del Museo Collisani a Petralia Sottana. Il Programma

Petralia Sottana, 1 settembre 2025 – Palazzo Pucci Martinez

La comunità scientifica e istituzionale delle Madonie si prepara a vivere un momento di alto rilievo culturale e identitario: l’inaugurazione della Sezione Geologica “Madonie UNESCO Global Geopark – Giuseppe Torre”, in programma lunedì 1 settembre 2025 presso lo storico Palazzo Pucci Martinez di Petralia Sottana, con inizio alle ore 11:30.

Un evento che unisce la memoria e l’eredità scientifica del geologo Giuseppe Torre, figura di riferimento per la ricerca e la divulgazione geologica in Sicilia, alla missione internazionale del Global Geopark UNESCO, che nelle Madonie ha trovato un laboratorio naturale di straordinaria complessità. La nuova sezione si configura come presidio culturale, educativo e scientifico, destinato a valorizzare il patrimonio geologico del territorio e a radicarne la consapevolezza nella comunità locale.

Un programma denso di significato

La cerimonia si aprirà alle 11:30 con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza di personalità istituzionali e accademiche:

On.le Giusi Savarino , Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,

, Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Mons. Giuseppe Marciante , Vescovo di Cefalù,

, Vescovo di Cefalù, Ing. Angelo Curatolo (Italkali),

(Italkali), i familiari del geologo Giuseppe Torre, i figli, i noti geologi Fabio e Alessandro, testimoni della dimensione umana e scientifica che ha segnato la sua opera.

Seguiranno alle 12:00 i saluti istituzionali, con gli interventi di Salvatore Caltagirone (Commissario Ente Parco Madonie), Pietro Polito (Sindaco di Petralia Sottana) e Mario Cicero (Presidente GAL ISC Madonie).

Alle 12:30 l’Assessore Giusi Savarino coordinerà un incontro con i Sindaci del Madonie UNESCO Global Geopark, momento di confronto tra amministratori locali sulle strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio.

La giornata vivrà quindi un momento altamente simbolico con la consegna di una onorificenza a Giorgio Chichi, mini Presidente Federparchi Italia, prevista alle 13:15, prima della chiusura della manifestazione alle 13:30.

Un tributo alla scienza e al territorio

L’iniziativa non si riduce a un atto commemorativo: essa intende collocare la figura di Giuseppe Torre nel solco di un progetto di lungo respiro, in cui il sapere geologico diventa strumento di sviluppo sostenibile, educazione ambientale e promozione internazionale del territorio madonita.

La nuova Sezione Geologica si propone dunque come luogo di incontro fra ricerca e comunità, tradizione e innovazione, memoria e futuro, in linea con la visione del Geopark UNESCO: fare del paesaggio non solo un bene da tutelare, ma una risorsa viva da trasmettere alle generazioni future.