Bagheria accoglie “Il prezzo della dignità”: una denuncia sociale che diventa letteratura

Bagheria, Domenica 7 settembre, ore 21:30.

Al Meta Gaming Pub si terrà la prima presentazione ufficiale de Il prezzo della dignità, l’atteso romanzo di Antonino Derelitto. Non un semplice evento editoriale, ma un appuntamento che si annuncia come momento di riflessione collettiva, capace di trasformare la letteratura in atto di denuncia e in voce corale.

L’autore affronta con coraggio temi che scuotono la coscienza civile: la precarietà esistenziale e lavorativa, il peso dei pregiudizi sociali, la violazione della privacy e, soprattutto, le ombre generate da una cultura ancora segnata dal maschilismo. In queste pagine trovano spazio i nodi più dolorosi della contemporaneità: la diffusione delle piattaforme per adulti e le conseguenze che esse portano con sé, fino alla violenza e alla discriminazione che colpiscono le donne, spesso invisibili nel tessuto sociale.

Un’opera che non si limita a raccontare, ma a interrogare. La storia di Davide ed Emily, due vite spezzate e ricostruite tra precarietà, compromessi e desideri inconfessabili, diventa specchio delle contraddizioni di una generazione. Ambientato in una Sicilia luminosa e contraddittoria, Il prezzo della dignità fonde il ritmo serrato del thriller psicologico con la profondità di un’indagine sociale, offrendo uno sguardo crudo ma necessario sul nostro presente.



Perché ho scritto questo libro? Le parole dell’Autore

Ho iniziato a scrivere questo libro dopo aver perso il lavoro, per dare un senso al vuoto che sentivo. Ma tutto è nato prima quando lavoravo come social media manager: una ragazza mi chiese di gestire il suo profilo su una piattaforma per adulti. Ho conosciuto la sua storia che mi ha toccato tanto e scoperto quel mondo fatto di desideri, paure e pericoli. Non potevo ignorarlo. Così ho trasformato quella realtà in una storia romanzata, in cui potevo raccontare apertamente i lati oscuri di essa.

La sinossi

Davide, 33 anni, ha perso lavoro, fiducia e identità. Emily, segnata da un passato difficile, si espone su una piattaforma per adulti per proteggere chi ama. I loro destini si incrociano in un mondo che giudica e consuma, dove ogni scelta comporta un rischio e ogni corpo custodisce una storia. In questo scenario, la precarietà e la violenza si intrecciano con i temi dell’ossessione, dei social, della depressione e dei femminicidi.



In occasione della serata, e per tutta la giornata del 7 e dell’8 settembre, sarà attivo uno sconto del 10% sul volume, così da rendere accessibile a tutti la possibilità di sostenere una denuncia che vuole trasformarsi in voce collettiva.

