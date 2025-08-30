Polisportiva Lascari Cefalù con grandi novità: nasce la formazione Under 21 per il campionato di Terza Categoria

Una svolta di portata storica per il movimento calcistico locale. La Polisportiva Lascari-Cefalù annuncia ufficialmente l’attivazione, a partire da questa stagione, della formazione Under 21 che prenderà parte al campionato di Terza Categoria, riservata ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2004 al compimento del 15° anno di età.

Una decisione che si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dei giovani talenti e che costituisce, per i giallorossi, un vero e proprio laboratorio di crescita e selezione. La squadra Under 21 sarà infatti una vetrina privilegiata per tutti quei calciatori che puntano alla convocazione in prima squadra e desiderano mettersi in luce in un contesto competitivo. “È una novità assoluta – sottolinea il dirigente Peppe Fiduccia – e una delle poche realtà in tutta la Sicilia. Stiamo organizzando anche uno stage dedicato, aperto a tutti, che servirà a valutare e a dare spazio a chi vuole cimentarsi. Con le attuali normative sulle fasce d’età dei campionati, questa scelta ci consente di far maturare i ragazzi con esperienza in prima squadra.”

L’iniziativa conferma la volontà della Polisportiva Lascari-Cefalù di investire con decisione sulle nuove generazioni, offrendo un percorso tecnico-formativo solido e ambizioso. La nascita dell’Under 21 segna dunque un passaggio epocale nella storia del club, con l’obiettivo di consolidare il vivaio e garantire un futuro competitivo alla prima squadra. Per la comunità sportiva del comprensorio si tratta di un annuncio importantissimo: un segnale di vitalità e visione strategica, in un panorama dilettantistico che chiede sempre più programmazione e coraggio.

Forza giallorossi, sempre.