«Il Segreto del Re» conquista Cefalù: ecco i 7 luoghi del nuovo itinerario letterario

Cefalù – Settembre 2025 – C’è chi lo legge in spiaggia, chi lo porta con sé sui sentieri della Rocca, chi lo fotografa davanti al Duomo. Il Segreto del Re, il romanzo di Mario Macaluso che ha acceso l’estate cefaludese, sta diventando molto più di una lettura: è il motore di un nuovo fenomeno di turismo letterario che sta portando visitatori da tutta Italia – e adesso anche dall’estero – a scoprire i luoghi raccontati tra le sue pagine.

L’idea è semplice ma potente: trasformare la narrazione in un itinerario reale, da vivere passo dopo passo. E così, chi arriva a Cefalù con il romanzo in mano può ripercorrere i luoghi simbolo della storia, riconoscendo gli scenari e lasciandosi guidare dal fascino del mistero.

Ecco i 7 luoghi del nuovo itinerario turistico-letterario ispirato a Il Segreto del Re:

Il Duomo di Cefalù

Monumento simbolo e cuore del romanzo. Tra mosaici e silenzi, diventa custode di enigmi che risuonano ancora oggi. La Rocca

La grande montagna che domina la città. Nel libro veglia come un personaggio silenzioso, e dal vivo regala panorami che raccontano secoli di storia. Il Chiostro medievale

Spazio di meditazione e mistero, dove i capitelli scolpiti sembrano custodire messaggi nascosti, proprio come nelle pagine del romanzo. Il Bastione di Capo Marchiafava

Luogo sospeso tra mare e mura, perfetto per sentire la voce del vento e immaginare le veglie dei custodi di cui narra la storia. I vicoli del centro storico

Quei passaggi stretti e ombrosi che conducono alla luce del mare, evocati più volte dal protagonista Corrado come anima viva della città. Il Porto vecchio

Tra pescherecci e riflessi dorati sull’acqua, è un angolo che restituisce l’atmosfera senza tempo che il romanzo sa catturare. Il Convento medievale (oggi scomparso, ma evocato)

Un luogo che rivive nella narrazione, simbolo della memoria che non si cancella, e che i lettori amano immaginare durante il cammino.

L’itinerario, nato spontaneamente grazie al passaparola dei lettori, si sta trasformando in una vera e propria proposta culturale. Guide turistiche e operatori del settore stanno già valutando di inserire Il Segreto del Re tra le esperienze da vivere a Cefalù, accanto al mare e alla gastronomia locale.

«Ho sempre vissuto a Cefalù, ma dopo aver letto Il Segreto del Re ho riscoperto angoli che prima mi sembravano solo luoghi senza voce. Adesso li guardo con occhi diversi, e sento di amare la mia città ancora di più» racconta un cefaludese emozionato.

Leggerlo è il primo passo: il secondo è venire a Cefalù e scoprire di persona i luoghi del mistero.

«Passeggiavo davanti al Duomo ogni giorno senza farci troppo caso. Dopo aver letto il romanzo, però, ho capito che quelle pietre raccontano davvero una storia. È come se la mia città mi avesse parlato per la prima volta» commenta un altro cefaludese che ha letto il romanzo «Il Segreto del Re».