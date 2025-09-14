Cambio al timone dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello

Nella giornata del 12 settembre, alla presenza del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale e Capo del Compartimento Marittimo di Palermo, Capitano di Vascello Michele Maltese, ha avuto luogo la cerimonia di passaggio di consegne del comando dell’Ufficio circondariale marittimo di Porticello. Il Tenente di Vascello Alessandro Barra cede l’incarico di Comandante del porto per assumere un nuovo ruolo presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

Al suo posto, subentra il Tenente di Vascello Matteo di Peppe originario di Chieti e proveniente dalla Capitaneria di Porto di Pesaro.

La cerimonia, aperta alla cittadinanza e molto partecipata, ha visto la presenza delle principali autorità religiose, militari e civili del territorio.

Nel suo intervento di commiato, il Comandante Barra ha rivolto un sentito ringraziamento al personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Porticello per l’impegno e la dedizione al servizio durante il suo periodo di comando.

Il nuovo Comandante Di Peppe si è impegnato a “corroborare la piena sinergia con tutti gli attori istituzionali e con le forze di polizia del territorio affinché sia sempre garantita un’azione amministrativa improntata al massimo rispetto del più profondo senso di legalità”.

