Promozione 2025/26 Girone B: la Polisportiva Lascari Cefalù attende il via. Ecco chi sfiderà

Il Comitato Regionale ha ufficializzato la composizione del Girone B del campionato di Promozione 2025/2026, nel quale militeranno i ragazzi della Polisportiva Lascari Cefalù. Saranno sedici le squadre a contendersi la gloria stagionale, in un torneo che si annuncia avvincente ed equilibrato.

Le avversarie saranno di assoluto livello e di tradizione consolidata: dall’Aluntina al Città di Galati, dal Città di Mistretta al Città di Villafranca, fino alle ambiziose realtà del Comprensorio del Tindari e del Gangi, entrambe con importanti investimenti e progetti tecnici di rilievo. Non mancheranno piazze storiche come l’Orlandina Calcio, il Torregrotta 1973, la Santangiolese, né le formazioni di grande tradizione territoriale quali la Nuova Rinascita e il Monforte San Giorgio.

Il quadro è completato da compagini solide e combattive come la Pro Mende Calcio, la Pro Falcone, la Futura, la Polisportiva Nicosia, pronti a ritagliarsi uno spazio da protagonisti.

L’avvio del campionato è fissato per domenica 28 settembre, data cerchiata in rosso da tecnici, giocatori e tifosi. Per il momento, resta da attendere la pubblicazione dei calendari ufficiali, che definiranno il percorso e gli snodi cruciali della stagione.

Gli addetti ai lavori si attendono un girone combattutissimo, nel quale ogni punto potrà rivelarsi decisivo. La Polisportiva Lascari Cefalù, forte di una tradizione che unisce passione e competenza tecnica, è chiamata a misurarsi con avversari blasonati e campi sempre difficili. Una sfida entusiasmante, che chiama a raccolta il calore della tifoseria e la determinazione dei ragazzi in campo.