A Isnello una masterclass di chitarra gratuita con Giuseppe Scarpato. Ecco come partecipare

Il 29 settembre a Isnello (PA), ore 17.00 presso scuola Luigi Pirandello, si terrà una masterclass di chitarra gratuita con Giuseppe Scarpato, chitarrista, produttore e compositore napoletano. Molto noto anche per essere da circa 30 anni il chitarrista di Edoardo Bennato.

La masterclass, organizzata da Isola Tobia Label nell’ambito del progetto Itinera, si svolgerà, dalle 17.00, presso il Laboratorio di musica della Nuova Scuola “Luigi Pirandello”.

Il seminario, rivolto anche a musicisti amatoriali e appassionati del genere, tratterà dei seguenti argomenti:

Il ruolo di un musicista in una produzione live

Dinamiche e professionalità in tour

La professione del musicista/produttore

Essere produttori di sé stessi

Rapporti con gli endorser

Studio, conoscenza e obiettivi

Suono, tocco e strumentazione

Improvvisazione e ritmica

Imprenditoria di sé stessi e personalità

Giuseppe Scarpato ha avuto una lunga collaborazione con Edoardo Bennato e ha lavorato con numerosi artisti italiani. È anche docente alla Lizard di Fiesole e ha prodotto e arrangiato lavori discografici per giovani cantautori.

Per informazioni e prenotare la partecipazione alla masterclass, occorre procedere tramite whatsapp, al numero 351 878 6889

