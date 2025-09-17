A Cefalù la Festa di Nostra Signora di Guarneri

Tradizione, fede e fraternità nella rettoria di Sant’Ambrogio

Le comunità di Sant’Ambrogio e Cefalù si preparano a vivere con intensità spirituale e gioia comunitaria la Festa di Nostra Signora di Guarneri, nell’omonima contrada, appuntamento che ogni anno richiama fedeli e devoti nella suggestiva cornice della chiesetta immersa in uno dei punti più belli del Parco delle Madonie.

L’evento, curato dalla Parrocchia Sant’Ambrogio – Rettoria di Nostra Signora di Guarneri, guidata da don Salvatore Spagnuolo, unirà momenti di preghiera, riflessione e condivisione fraterna, nel segno della Vergine Maria, “stella del mattino” che guida i passi dei credenti verso Cristo.

Il programma prevede celebrazioni liturgiche, iniziative culturali e momenti di fraternità che culmineranno con la processione domenicale, espressione viva della fede popolare.

Programma della Festa

18 Settembre – Giovedì

Ore 18:00 Santo Rosario

Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica

Ore 19:00 Incontro sul tema: “Intelligenza Artificiale: Antiqva e nova”

19 Settembre – Venerdì

Ore 18:00 Santo Rosario

Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica

Ore 19:00 La via della Madre

20 Settembre – Sabato

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica

Ore 18:30 Fiaccolata e a seguire Momento di fraternità

21 Settembre – Domenica

Ore 17:30 Processione

Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica e a seguire Momento di convivialità con la partecipazione di Banda Musicale

La festa sarà dunque un’occasione per intrecciare preghiera e riflessione, tradizione e attualità, come insegna la stessa presenza di Maria, che, ricordava san Bernardo, è colei che “conduce i fedeli al porto sicuro della salvezza”.

