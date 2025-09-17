Al via la Coppa Italia Promozione. Nel Primo Turno la Polisportiva Lascari Cefalù incontra l’Aspra

Andata: 20 e 21 settembre 2025 – Ritorno: 1° ottobre 2025
Il tabellone del primo turno di Coppa Italia Promozione mette subito di fronte tante sfide affascinanti. Riflettori puntati sulla Polisportiva Lascari Cefalù, che esordirà davanti al proprio pubblico contro l’Aspra domenica 21 settembre alle ore 15:30.
Le partite in programma
Sabato 20 settembre – ore 15:30
- Aci Bonaccorsi Calcio 2024 – Città di Aci Sant’Antonio
- Orlandina Calcio – Città di Galati
- Scicli – Frigintini
Sabato 20 settembre – ore 20:00
- Bronte Calcio 2024 – S. Domenica Vittoria
- Città di Misterbianco – Belpasso 2014
- Santangiolese – Futura
Domenica 21 settembre – ore 15:30
- Alcamo 1928 – Polisportiva Salemi
- Atletico Partinico – Camporeale Calcio 2018
- Casteltermini – Gemini Calcio
- Città di Marineo Academy – Città di Casteldaccia
- Città di Mascali – Calcio Santa Venerina
- Città di Mistretta – Aluntina
- Comprensorio del Tindari – Nuova Rinascita
- Gangi – Polisportiva Nicosia
- Gymnica Scordia – Atletico Catania
- Polisportiva Lascari Cefalù – Aspra
- Margheritese 2018 – Mazara 1946
- Noto Calcio – Città di Canicattini
- Polisportiva Sant’Alessio – Jonica F.C.
- Priolo F.C. – Atletico Megara 1908
- Pro Mende – Pro Falcone
- Qal’At – Gela
- Santa Croce Soccer – Pro Ragusa
- Sommatinese – Serradifalco
- Sport Palermo – Terrasini Mundi
- Torregrotta 1973 – Monforte San Giorgio VDM Calcio
Domenica 21 settembre – ore 16:30
- Aragona Calcio – Akragas SLP
- Riviera Nord – Città di Villafranca
- Valdinisi Nizza – Atletico Messina
Domenica 21 settembre – ore 17:00
- Fulgatore – Valderice Calcio 2013