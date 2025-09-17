Giungato Elena

Cefalù, giorno 17 Settembre 2025, il Signore ha chiamato a sè Elena Giungato in Rifino. Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni Rifino, di lui figlie Rosanna e Monica, con i rispettivi mariti, i fratelli Michele, Gino e Giancarlo.

Le Esequie avranno luogo in data 18 Settembre 2025 alle ore 16:00 nella Chiesa S. Michele Arcangelo di Lascari.