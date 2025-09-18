Nuovo studio, stessa passione: torna il talk di Salvatore Macaluso

Torna in onda il programma curato e condotto da Salvatore Macaluso, appuntamento fisso per tanti telespettatori e radioascoltatori di MadonieTv e R.B. Stereosound Emittente Radiofonica-tv. La nuova stagione si apre con una novità importante: le puntate saranno trasmesse da un nuovo studio, segno di una crescita che rende ancora più coinvolgente l’esperienza per il pubblico.

Ogni settimana il programma offre un incontro in video con personalità della cultura, della musica, della società, della medicina e della politica. Le interviste curate da Macaluso diventano un’occasione per conoscere problemi, situazioni e storie che appartengono alla vita quotidiana del territorio, dando voce a chi lo anima con impegno e passione.

Per la prima puntata di questa nuova stagione, l’ospite è stato il cantautore Beppe Schimmenti, che non solo ha raccontato il suo percorso artistico e umano, ma ha anche avuto l’opportunità di esibirsi durante la trasmissione, regalando al pubblico alcuni brani del suo repertorio.

L’appuntamento è in diretta ogni mercoledì pomeriggio, ma chi non potrà seguirlo in tempo reale avrà comunque la possibilità di rivedere la puntata collegandosi alle pagine Facebook ufficiali di MadonieTv e R.B. Stereosound Emittente Radiofonica-tv.

Il viaggio nelle storie del territorio è appena iniziato: prossimo appuntamento mercoledì.

Ecco il link per guardare la nuova puntata del programma