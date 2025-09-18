Gran Premio d’Azerbaigian: a Baku il Mondiale di F1 entra nel vivo

Gli orari TV su Sky e TV8 e il programma completo del weekend

Dopo una breve pausa, la Formula 1 torna protagonista con il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025: il Gran Premio dell’Azerbaigian, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre sul celebre circuito cittadino di Baku. Una pista suggestiva e insidiosa, capace di unire il fascino delle stradine del centro storico con i lunghi rettilinei che si affacciano sul Mar Caspio, teatro di duelli ad altissima velocità.

Il weekend azero seguirà la scansione classica: prove libere venerdì, ulteriori sessioni e qualifiche sabato, e infine la gara domenicale che assegnerà punti preziosi per entrambe le classifiche iridate. In contemporanea, anche la Formula 2 scenderà in pista con gare e qualifiche che arricchiranno lo spettacolo.

La sfida tecnica e sportiva

L’attenzione degli appassionati sarà concentrata soprattutto sulla Red Bull di Max Verstappen, reduce dalla prestazione maiuscola di Monza e deciso a misurarsi sul cittadino azero con le velocissime McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Non meno attesa la Ferrari: Charles Leclerc, che a Baku ha firmato la pole position nelle ultime quattro edizioni, punta a confermare il feeling speciale con il tracciato, mentre Lewis Hamilton cercherà di riportare la SF-25 nelle zone alte della classifica. Sullo sfondo, le Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, chiamate a difendere il secondo posto nel Mondiale costruttori.

Dove vedere la F1 in TV e streaming

Tutte le sessioni del Gran Premio dell’Azerbaigian saranno trasmesse in diretta da Sky Sport F1, con qualifiche e gara disponibili anche in chiaro su TV8, seppure in differita. Una copertura completa, dunque, per un appuntamento che promette scintille.

Il programma e gli orari italiani del GP d’Azerbaigian 2025

Venerdì 19 settembre

Ore 09.00: Prove libere Formula 2 (Sky Sport F1)

Ore 11.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

Ore 13.00: Qualifiche Formula 2 (Sky Sport F1)

Ore 15.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1)

Sabato 20 settembre

Ore 10.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1)

Ore 12.15: Sprint Race Formula 2 (Sky Sport F1)

Ore 14.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 21 settembre

Ore 09.35: Feature Race Formula 2 (Sky Sport F1)

Ore 13.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in differita su TV8)

Con i suoi rettilinei interminabili e le curve da brivido tra i palazzi storici, Baku si conferma uno degli scenari più spettacolari della stagione: ogni errore può costare caro, ogni azzardo può valere la gloria. La Formula 1 riparte da qui, con una battaglia che profuma di storia.