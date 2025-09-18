Ecco le avversarie della Kepha volley di Cefalù nelle Serie D Maschile e Femminile

Resi noti i gironi che compongono i Campionati di Serie D Maschile e femminile di Volley. Campionati che vedono impegnati le ragazze e i ragazzi della Kepha Volley. La Squadra Maschie è neo promossa dalla Prima Divisione. La Squadra Femminile tenterà il ritorno in C, ma sarà durissima, dato il livello alto del girone. In ogni caso si punterà sulla crescita delle atlete talentuose dei campionati giovanili, supportate da un gruppo di atlete con più esperienza. Intanto la squadra della Kepha è impegnata nella preparazione pre campionato.
Serie D Maschile 2025/2026
Girone A
- POL. RIBERA TEAMS VOLLEY ASD (AG)
- A.S.D. VIGATA (AG)
- APD CLUB LEONI (PA)
- GS DON ORIONE (PA)
- A.S.D. PRIMULA (PA)
- ASD LUPI PARTINICO (PA)
- S. P. HOBBY VOLLEY A.S.D. (PA)
- A.S.D. POL. S.C. KEPHA 2.0 (PA)
- POL. DIL. ERICE ENTELLO (TP)
- POL. ERICINA DILETTANTISTICA (TP)
Girone B
- U.S. UNIVERSAL CATANIA (CT)
- ASD VOLLEY VALLEY (CT)
- GUPE VOLLEY SSD S.R.L. (CT)
- ASD CICLOPE VOLLEY BRONTE (CT)
- ASD PALLAVOLO VIAGRANDE (CT)
- ASD LIOTRI VOLLEY (CT)
- A.S.D. KENTRON VOLLEY ENNA (EN)
- PELORO VOLLEY A.S.D. (ME)
- ASD SGM SPADAFORA SPORT (ME)
- A.S.D. FREE BALL (RG)
- GRUPPO SPORTIVO CARLENTINI (SR)
Serie D Femminile 2025/2026
Girone A
- G.S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. (PA)
- ASD U.S. VOLLEY PALERMO (PA)
- A.S. KUNOS DILETTANTISTICA (PA)
- A.S.D. PRIMULA (PA)
- A.S.D. MONDELLO VOLLEY (PA)
- HORA VOLLEY 2024 (PA)
- ASD POL S.C. KEPHA 2.0 (PA)
- ASD VOLLEY PALERMO (PA)
- NEW EFEBO VOLLEY ASD (TP)
- ASD VOLLEY SPORT ALCAMO (TP)
Girone B
- POLISPORTIVA VOLLEY ACIREALE (CT)
- A.S. PALLAVOLO OLIVIERI (ME)
- PELORO VOLLEY A.S.D. (ME)
- SICILY BEACH VOLLEY SCHOOL ASD (ME)
- SPORT VOLLEY LETOJANNI ASD (ME)
- ROCCALUMERA PALLAVOLO A.S.D. (ME)
- A.S.D. LIBERTAS VOLLEY MESSINA (ME)
- ASD NEBRODI SPORTING (ME)
- SSD UNIME (ME)
- A.S.D. PALMA TEAM VOLLEY (PA)
Girone C
- U.S. UNIVERSAL CATANIA (CT)
- U.S. COMUNITA’ GRAVINA A.S.D. (CT)
- ASD VOLLEY VALLEY (CT)
- ASD A.L.U.S. VOLLEY MASCALUCIA (CT)
- PALLAVOLO ACIREALE14 A.S.D. (CT)
- A.S.D. VOLLEY CLUB ACADEMY (CT)
- GUPE VOLLEY SSD S.R.L. (CT)
- A.S.D. NEW ASTRA STADIUM GYM (CT)
- MAPE VOLLEY ASD (CT)
- A.S.D. KENTRON VOLLEY ENNA (EN)
Girone D
- ASD VOLLEY GELA (CL)
- P.G.S. JUVENILIA – CATANIA (CT)
- ASD RO.VA.VOLLEY (CT)
- ASD CICLOPE VOLLEY BRONTE (CT)
- A.S.D. GREEN SPORT (RG)
- ASD KOIRA VOLLEY VITTORIA (RG)
- ASD GIARRATANA VOLLEY (RG)
- GRUPPO POLISPORTIVO CARLENTINI A.D. (SR)
- POL. DIL. FITNESS CLUB (SR)
- AURORA VOLLEY A.S.D. (SR)