Al via il Servizio Civile Universale nel Parco delle Madonie

Ha preso avvio all’Ente Parco delle Madonie il progetto di Servizio Civile Universale “L’informazione non basta”, promosso dall’Ente Parco in coprogettazione con Tecno Staff – Società Cooperativa Sociale di Termini Imerese.

Per dodici mesi i giovani Evelyn Geraci e Andrea Picciuca saranno operatori volontari presso la rinnovata Sezione Geologica del Museo Civico “Antonio Collisani” di Petralia Sottana, dedicata al geologo Giuseppe Torre, arricchendo la fruizione museale con attività di divulgazione scientifica e culturale.

“Con questo progetto – dichiara il Commissario Caltagirone – non solo offriamo un’opportunità concreta a due giovani del nostro territorio, ma ribadiamo il nostro impegno per una valorizzazione intelligente e condivisa del nostro patrimonio. La presenza dei volontari rappresenta un valore aggiunto: sono testimoni del presente e custodi del futuro”.

Il Servizio Civile Universale al Parco si presenta così come una sfida e al contempo un’occasione di crescita per l’intera comunità madonita, rafforzando il legame tra scienza, identità locale e turismo culturale.

Un ringraziamento è stato rivolto al Sindaco Mario Cicero e all’Amministrazione Comunale di Castelbuono per il supporto al progetto.

Nella foto: il geologo Fabio Torre, il Presidente del Consiglio Comunale di Petralia Sottana Giuseppe Dino, i volontari Evelyn Geraci e Andrea Picciuca, il Commissario Caltagirone e il geologo Alessandro Torre.

