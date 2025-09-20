Calcio giovanile con due amichevoli a Lascari per i talenti di Cefalù

Il movimento giovanile continuerà a crescere con entusiasmo e dedizione. Considerata l’indisponibilità del campo Santa Barbara, che per l’intera stagione potrà essere utilizzato soltanto a porte chiuse, i riflettori si sposteranno su Lascari, dove si svolgeranno due attese amichevoli contro gli amici del Torracchio.

Saranno protagonisti i Giovanissimi, guidati da Giuseppe Glorioso, e gli Allievi sperimentali, affidati a Daniele Fazio: due gruppi che rappresenteranno il cuore pulsante del settore giovanile e che offriranno un’anteprima di ciò che sarà il prossimo campionato.

La tappa di avvicinamento al debutto ufficiale proseguirà con costanza e disciplina. Nei due organici troveranno spazio quasi cinquanta ragazzi provenienti da tutto il territorio, già da oltre un mese impegnati in allenamenti regolari presso i campi di Santa Barbara e di M. Ilardo a Lascari.

Sarà un percorso fatto di lavoro, crescita e amicizia, nel segno di una passione che unirà giovani, tecnici e famiglie in attesa delle sfide che inaugureranno la stagione sportiva.