Cefalù capitale mondiale dell’Astrofisica: cala il sipario sul convegno internazionale sui microquasar

Dal 15 al 19 settembre 2025, la città normanna di Cefalù ha accolto scienziati e ricercatori da tutto il mondo per il convegno internazionale “A Microquasar Odyssey: Unveiling the Complexities”, dedicato allo studio dei microquasar, straordinari laboratori naturali dell’Universo.

Questi oggetti, composti da un buco nero o una stella di neutroni che inghiotte materia da una stella compagna e allo stesso tempo emette potenti getti di particelle a velocità prossime a quella della luce, rappresentano oggi una delle frontiere più affascinanti dell’astrofisica moderna. Durante il convegno, studiosi come James Steiner (Smithsonian Astrophysical Observatory), Alexandra Veledina (University of Turku) e Fiamma Capitanio (INAF) hanno presentato scoperte di grande rilievo: nuove osservazioni mostrano che i microquasar possono cambiare aspetto in pochi giorni, passando da stati di quiete a fasi di enorme luminosità. Altri contributi hanno rivelato venti di gas potentissimi, capaci di influenzare la materia circostante, e getti di plasma relativistici che ricordano, in scala ridotta, quelli dei nuclei galattici attivi.

Le tecnologie utilizzate dai satelliti spaziali IXPE, NICER, NuSTAR, XRISM ai grandi radiotelescopi, come MeerKAT e ALMA, hanno permesso di osservare questi fenomeni in modo sempre più preciso, aprendo nuove prospettive per capire come funzionano i buchi neri e come interagiscono con l’ambiente che li circonda.

Ospitare un evento di questo livello ha trasformato per una settimana Cefalù in un crocevia internazionale di saperi: oltre alle sessioni scientifiche, i partecipanti hanno potuto ammirare la Cattedrale arabo-normanna, patrimonio UNESCO, passeggiare tra i vicoli storici e godere delle bellezze naturali della costa e del vicino Parco delle Madonie.

La presenza di scienziati provenienti da istituti prestigiosi – come l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, l’INAF, l’Università di Turku, l’Istituto di Astrofisica delle Canarie – ha reso Cefalù un palcoscenico privilegiato, dove cultura, turismo e ricerca scientifica si sono incontrati.

Un plauso particolare va all’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo, che ha curato con grande professionalità ogni dettaglio organizzativo. Un ringraziamento sentito dalla nostra redazione ai professori Luciano Burderi e Tiziana Di Salvo, insieme alla Segreteria organizzativa, per l’impegno instancabile che ha reso l’evento un successo sotto ogni punto di vista.

Non si è trattato solo di un momento di confronto accademico, ma anche di un’occasione per avvicinare il grande pubblico alla scienza. Incontri divulgativi, passeggiate scientifiche e momenti di dialogo hanno permesso ai cittadini e ai visitatori di scoprire cosa accade nei pressi di un buco nero e perché queste ricerche possono aiutarci a comprendere meglio l’Universo.

L’evento ha confermato che Cefalù non è soltanto una delle mete turistiche più amate del Mediterraneo, ma anche un luogo capace di ospitare eventi scientifici di livello mondiale, unendo la bellezza della sua storia e dei suoi paesaggi al fascino della ricerca sull’infinito.