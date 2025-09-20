Diamanti di Sicilia: Liana D’Angelo porta a Cefalù voci, suoni e canti dell’isola

Cefalù si prepara a vivere una serata di grande intensità culturale e musicale con “Diamanti di Sicilia”, lo spettacolo di Liana D’Angelo che andrà in scena oggi, sabato 20 settembre 2025 alle ore 19:00 al Teatro Comunale “Salvatore Cicero”.

Un titolo che evoca la preziosità di ciò che verrà donato al pubblico: le voci, i suoni e i canti della nostra Isola. Un viaggio musicale che intreccia memoria e identità, poesia e tradizione, per restituire alla Sicilia la sua immagine più autentica e luminosa.

Liana D’Angelo, con la sua sensibilità e la sua voce intensa, da anni porta avanti un percorso artistico che ha come cuore pulsante il patrimonio musicale e culturale siciliano. “Diamanti di Sicilia” è il frutto di questo lavoro: un mosaico di melodie e parole capaci di raccontare la storia di un popolo, le emozioni di una terra, i colori del Mediterraneo.

Lo spettacolo, promosso con il patrocinio del Comune di Cefalù, vuole essere anche un invito alla riscoperta delle radici. Canti popolari, suoni antichi e atmosfere cariche di suggestione renderanno il Teatro Comunale un luogo in cui il tempo sembrerà sospeso, regalando al pubblico un’esperienza unica.

Un’occasione imperdibile, dunque, per lasciarsi avvolgere dalla magia della musica e per riscoprire, attraverso la voce di Liana D’Angelo, la bellezza senza tempo della Sicilia.

📅 Appuntamento:

sabato 20 settembre 2025, ore 19:00 – Teatro Comunale S. Cicero, Cefalù.