Ecco il calendario della Divisione Regionale 1 Regular Season di Basket. Inizio col derby di Cefalù

Reso noto il Calendario ufficiale 2025/2026 della Divisione Regionale 1 Regular Season di Basket. Inizio col derby di Cefalù, Basket Cefalù 1972 – Cefalù Basket Academy il 18/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù). Sono 18 le gare in Calendario di questa prima fase. Vi proponiamo ora il girone id andata.
Fase di Andata
1ª Giornata – 18/19 ottobre 2025
- Basket Cefalù 1972 – Cefalù Basket Academy
18/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Orsa Barcellona – Nova Savio Messina
18/10/25 – ore 18:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.)
- Ribera Knights – Panormus C.F.G.
19/10/25 – ore 19:00, Palazzetto Comunale (Ribera)
- Green Basket 99 – Air Technology
19/10/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
2ª Giornata – 24/26 ottobre 2025
- Panormus C.F.G. – Orsa Barcellona
24/10/25 – ore 20:30, PalaMangano (Palermo)
- Air Technology – Ribera Knights
26/10/25 – ore 18:00, PalaTracuzzi (Messina)
- Cefalù Basket Academy – Green Basket 99
26/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Nova Savio Messina – Patti Basket
26/10/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)
3ª Giornata – 1/2 novembre 2025
- Basket Cefalù 1972 – Nova Savio Messina
01/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Ribera Knights – Cefalù Basket Academy
01/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
- Patti Basket – Orsa Barcellona
02/11/25 – ore 20:00, PalaSport (Patti)
- Air Technology – Panormus C.F.G.
02/11/25 – ore 18:00, PalaTracuzzi (Messina)
4ª Giornata – 9 novembre 2025
- Nova Savio Messina – Green Basket 99
09/11/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)
- Cefalù Basket Academy – Air Technology
09/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Orsa Barcellona – Basket Cefalù 1972
09/11/25 – ore 20:30, PalaAlberti (Barcellona P.G.)
- Panormus C.F.G. – Patti Basket
09/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
5ª Giornata – 15/16 novembre 2025
- Ribera Knights – Nova Savio Messina
15/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
- Basket Cefalù 1972 – Patti Basket
15/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Green Basket 99 – Orsa Barcellona
16/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
- Cefalù Basket Academy – Panormus C.F.G.
16/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
6ª Giornata – 22/23 novembre 2025
- Nova Savio Messina – Air Technology
22/11/25 – ore 17:00, PalaRussello (Messina)
- Orsa Barcellona – Ribera Knights
22/11/25 – ore 19:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.)
- Patti Basket – Green Basket 99
23/11/25 – ore 18:00, PalaSport (Patti)
- Panormus C.F.G. – Basket Cefalù 1972
23/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
7ª Giornata – 29/30 novembre 2025
- Ribera Knights – Patti Basket
29/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
- Basket Cefalù 1972 – Green Basket 99
29/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Air Technology – Orsa Barcellona
30/11/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina)
- Cefalù Basket Academy – Nova Savio Messina
30/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
8ª Giornata – 6/7 dicembre 2025
- Basket Cefalù 1972 – Air Technology
06/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Nova Savio Messina – Panormus C.F.G.
07/12/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)
- Green Basket 99 – Ribera Knights
07/12/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
- Patti Basket – Cefalù Basket Academy
07/12/25 – ore 18:00, PalaSport (Patti)
9ª Giornata – 14 dicembre 2025
- Ribera Knights – Basket Cefalù 1972
14/12/25 – ore 19:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
- Cefalù Basket Academy – Orsa Barcellona
14/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
- Air Technology – Patti Basket
14/12/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina)
- Panormus C.F.G. – Green Basket 99
14/12/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
Fase di Ritorno
Dal 21 dicembre 2025 al 1° marzo 2026 verranno riproposte le stesse nove giornate a campi invertiti.