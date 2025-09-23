Ecco il calendario della Divisione Regionale 1 Regular Season di Basket. Inizio col derby di Cefalù

di

Reso noto il Calendario ufficiale 2025/2026 della Divisione Regionale 1 Regular Season di Basket. Inizio col derby di Cefalù, Basket Cefalù 1972 – Cefalù Basket Academy il 18/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù). Sono 18 le gare in Calendario di questa prima fase. Vi proponiamo ora il girone id andata.

Fase di Andata

1ª Giornata – 18/19 ottobre 2025

  • Basket Cefalù 1972 – Cefalù Basket Academy
    18/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Orsa Barcellona – Nova Savio Messina
    18/10/25 – ore 18:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.)
  • Ribera Knights – Panormus C.F.G.
    19/10/25 – ore 19:00, Palazzetto Comunale (Ribera)
  • Green Basket 99 – Air Technology
    19/10/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

2ª Giornata – 24/26 ottobre 2025

  • Panormus C.F.G. – Orsa Barcellona
    24/10/25 – ore 20:30, PalaMangano (Palermo)
  • Air Technology – Ribera Knights
    26/10/25 – ore 18:00, PalaTracuzzi (Messina)
  • Cefalù Basket Academy – Green Basket 99
    26/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Nova Savio Messina – Patti Basket
    26/10/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)

3ª Giornata – 1/2 novembre 2025

  • Basket Cefalù 1972 – Nova Savio Messina
    01/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Ribera Knights – Cefalù Basket Academy
    01/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
  • Patti Basket – Orsa Barcellona
    02/11/25 – ore 20:00, PalaSport (Patti)
  • Air Technology – Panormus C.F.G.
    02/11/25 – ore 18:00, PalaTracuzzi (Messina)

4ª Giornata – 9 novembre 2025

  • Nova Savio Messina – Green Basket 99
    09/11/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)
  • Cefalù Basket Academy – Air Technology
    09/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Orsa Barcellona – Basket Cefalù 1972
    09/11/25 – ore 20:30, PalaAlberti (Barcellona P.G.)
  • Panormus C.F.G. – Patti Basket
    09/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

5ª Giornata – 15/16 novembre 2025

  • Ribera Knights – Nova Savio Messina
    15/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
  • Basket Cefalù 1972 – Patti Basket
    15/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Green Basket 99 – Orsa Barcellona
    16/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
  • Cefalù Basket Academy – Panormus C.F.G.
    16/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

6ª Giornata – 22/23 novembre 2025

  • Nova Savio Messina – Air Technology
    22/11/25 – ore 17:00, PalaRussello (Messina)
  • Orsa Barcellona – Ribera Knights
    22/11/25 – ore 19:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.)
  • Patti Basket – Green Basket 99
    23/11/25 – ore 18:00, PalaSport (Patti)
  • Panormus C.F.G. – Basket Cefalù 1972
    23/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

7ª Giornata – 29/30 novembre 2025

  • Ribera Knights – Patti Basket
    29/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
  • Basket Cefalù 1972 – Green Basket 99
    29/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Air Technology – Orsa Barcellona
    30/11/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina)
  • Cefalù Basket Academy – Nova Savio Messina
    30/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

8ª Giornata – 6/7 dicembre 2025

  • Basket Cefalù 1972 – Air Technology
    06/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Nova Savio Messina – Panormus C.F.G.
    07/12/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)
  • Green Basket 99 – Ribera Knights
    07/12/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)
  • Patti Basket – Cefalù Basket Academy
    07/12/25 – ore 18:00, PalaSport (Patti)

9ª Giornata – 14 dicembre 2025

  • Ribera Knights – Basket Cefalù 1972
    14/12/25 – ore 19:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)
  • Cefalù Basket Academy – Orsa Barcellona
    14/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)
  • Air Technology – Patti Basket
    14/12/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina)
  • Panormus C.F.G. – Green Basket 99
    14/12/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

Fase di Ritorno

Dal 21 dicembre 2025 al 1° marzo 2026 verranno riproposte le stesse nove giornate a campi invertiti.

Cambia impostazioni privacy