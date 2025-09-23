Ecco il calendario della Divisione Regionale 1 Regular Season di Basket. Inizio col derby di Cefalù

Reso noto il Calendario ufficiale 2025/2026 della Divisione Regionale 1 Regular Season di Basket. Inizio col derby di Cefalù, Basket Cefalù 1972 – Cefalù Basket Academy il 18/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù). Sono 18 le gare in Calendario di questa prima fase. Vi proponiamo ora il girone id andata.

Fase di Andata

1ª Giornata – 18/19 ottobre 2025

Basket Cefalù 1972 – Cefalù Basket Academy

18/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

18/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Orsa Barcellona – Nova Savio Messina

18/10/25 – ore 18:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.)

18/10/25 – ore 18:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.) Ribera Knights – Panormus C.F.G.

19/10/25 – ore 19:00, Palazzetto Comunale (Ribera)

19/10/25 – ore 19:00, Palazzetto Comunale (Ribera) Green Basket 99 – Air Technology

19/10/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

2ª Giornata – 24/26 ottobre 2025

Panormus C.F.G. – Orsa Barcellona

24/10/25 – ore 20:30, PalaMangano (Palermo)

24/10/25 – ore 20:30, PalaMangano (Palermo) Air Technology – Ribera Knights

26/10/25 – ore 18:00, PalaTracuzzi (Messina)

26/10/25 – ore 18:00, PalaTracuzzi (Messina) Cefalù Basket Academy – Green Basket 99

26/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

26/10/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Nova Savio Messina – Patti Basket

26/10/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)

3ª Giornata – 1/2 novembre 2025

Basket Cefalù 1972 – Nova Savio Messina

01/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

01/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Ribera Knights – Cefalù Basket Academy

01/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)

01/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle) Patti Basket – Orsa Barcellona

02/11/25 – ore 20:00, PalaSport (Patti)

02/11/25 – ore 20:00, PalaSport (Patti) Air Technology – Panormus C.F.G.

02/11/25 – ore 18:00, PalaTracuzzi (Messina)

4ª Giornata – 9 novembre 2025

Nova Savio Messina – Green Basket 99

09/11/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)

09/11/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina) Cefalù Basket Academy – Air Technology

09/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

09/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Orsa Barcellona – Basket Cefalù 1972

09/11/25 – ore 20:30, PalaAlberti (Barcellona P.G.)

09/11/25 – ore 20:30, PalaAlberti (Barcellona P.G.) Panormus C.F.G. – Patti Basket

09/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

5ª Giornata – 15/16 novembre 2025

Ribera Knights – Nova Savio Messina

15/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)

15/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle) Basket Cefalù 1972 – Patti Basket

15/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

15/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Green Basket 99 – Orsa Barcellona

16/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

16/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo) Cefalù Basket Academy – Panormus C.F.G.

16/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

6ª Giornata – 22/23 novembre 2025

Nova Savio Messina – Air Technology

22/11/25 – ore 17:00, PalaRussello (Messina)

22/11/25 – ore 17:00, PalaRussello (Messina) Orsa Barcellona – Ribera Knights

22/11/25 – ore 19:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.)

22/11/25 – ore 19:00, PalaAlberti (Barcellona P.G.) Patti Basket – Green Basket 99

23/11/25 – ore 18:00, PalaSport (Patti)

23/11/25 – ore 18:00, PalaSport (Patti) Panormus C.F.G. – Basket Cefalù 1972

23/11/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

7ª Giornata – 29/30 novembre 2025

Ribera Knights – Patti Basket

29/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)

29/11/25 – ore 20:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle) Basket Cefalù 1972 – Green Basket 99

29/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

29/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Air Technology – Orsa Barcellona

30/11/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina)

30/11/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina) Cefalù Basket Academy – Nova Savio Messina

30/11/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

8ª Giornata – 6/7 dicembre 2025

Basket Cefalù 1972 – Air Technology

06/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

06/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Nova Savio Messina – Panormus C.F.G.

07/12/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina)

07/12/25 – ore 18:00, PalaRussello (Messina) Green Basket 99 – Ribera Knights

07/12/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

07/12/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo) Patti Basket – Cefalù Basket Academy

07/12/25 – ore 18:00, PalaSport (Patti)

9ª Giornata – 14 dicembre 2025

Ribera Knights – Basket Cefalù 1972

14/12/25 – ore 19:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle)

14/12/25 – ore 19:00, PalaEmpedocle (Porto Empedocle) Cefalù Basket Academy – Orsa Barcellona

14/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù)

14/12/25 – ore 18:00, PalaTricoli (Cefalù) Air Technology – Patti Basket

14/12/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina)

14/12/25 – ore 20:30, PalaTracuzzi (Messina) Panormus C.F.G. – Green Basket 99

14/12/25 – ore 18:30, PalaMangano (Palermo)

Fase di Ritorno

Dal 21 dicembre 2025 al 1° marzo 2026 verranno riproposte le stesse nove giornate a campi invertiti.