Comune di Cefalù: al via l’iter per la concessione della palestra “R. Porpora” alle associazioni sportive locali

Il Comune di Cefalù ha avviato la procedura per la concessione in uso temporaneo della palestra ubicata all’interno del plesso scolastico “R. Porpora”, parte dell’Istituto Comprensivo “Nicola Botta”.

L’impianto sportivo, individuato nella planimetria allegata al provvedimento, sarà destinato alle associazioni e società dilettantistiche locali senza scopo di lucro, affiliate al CONI o a enti di promozione sportiva, con comprovata esperienza nel settore. Priorità sarà data a quelle militanti in categorie superiori e capaci di garantire obiettivi sociali ed educativi.

La concessione avrà validità sino al termine della stagione sportiva 2025/2026, senza tacito rinnovo, e riguarderà esclusivamente le ore extra-didattiche: dal lunedì al sabato, dalle 15:30 alle 22:00. L’uso sarà non esclusivo, con suddivisione degli orari tra più associazioni secondo un calendario concordato autonomamente, senza oneri organizzativi per l’Ente.

Il Comune si farà carico dell’apertura e chiusura della struttura, della pulizia e della manutenzione ordinaria, mentre le associazioni concessionarie saranno responsabili di eventuali danni arrecati. Il corrispettivo stabilito è di 18 euro l’ora, ridotto del 50% per le associazioni sportive dilettantistiche locali senza fini di lucro.

La palestra sarà destinata alle discipline compatibili con la struttura – in particolare pallavolo e pallacanestro – per attività di allenamento e competizioni di campionato. L’Ente resterà esonerato da responsabilità sull’uso degli spazi, limitatamente agli scopi sportivi dichiarati.