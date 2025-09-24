Cefalù si sveglia in pieno autunno. Pioggia e calo della temperatura



A Cefalù oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3777m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

MERCOLEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

A Cefalù domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4198m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.



Meteo weekend Cefalù

venerdi’: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata

sabato: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata

domenica: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni

(Fonte Meteo 3B)