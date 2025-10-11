Academy calcio: un vivaio di talenti nato dalla collaborazione Lascari e Cefalù. Oggi amichevole col Bagheria 90011

Un progetto ambizioso, costruito con passione e lungimiranza, quello della Academy Calcio, frutto della sinergia tra Polisportiva Lascari Cefalù, Real Sport e ASD Cefalù Calcio. Una collaborazione che oggi presenta ufficialmente i suoi giovanissimi talenti, protagonisti della prima amichevole congiunta contro il Bagheria 90011, che si disputerà oggi, ore 10,30, sul manto verde dello stadio “Martino Ilardo” di Lascari.

L’iniziativa, che nasce con l’obiettivo di formare atleti e cittadini, ha già riscosso un notevole successo, come testimonia il grande numero di allievi iscritti e i gruppi già suddivisi per fasce d’età, segno tangibile di un entusiasmo contagioso e di un impegno condiviso tra famiglie, istruttori e società.

Le attività si svolgeranno in alcune delle più moderne strutture sportive del comprensorio:

Palestre : M. Tricoli e Bianca Amato (Cefalù)

: M. Tricoli e Bianca Amato (Cefalù) Campi a 11 : Santa Barbara (Cefalù) e Martino Ilardo (Lascari)

: Santa Barbara (Cefalù) e Martino Ilardo (Lascari) Campo di calcio a 5: Centro Sportivo Real Sports (Cefalù)

Tutte le strutture sono state messe a completa disposizione del progetto, a conferma della serietà e dell’organizzazione che ne costituiscono la base.

I campionati in partenza

Tra poche settimane prenderanno il via tutte le competizioni ufficiali:

Under 16 Regionale

Under 15 Provinciale

Esordienti a 9 (FIGC)

Pulcini (FIGC)

Primi Calci (FIGC)

Piccoli Amici

Un mosaico di categorie che abbraccia l’intero percorso di crescita del giovane calciatore, dai primi passi fino alle categorie agonistiche.

L’entusiasmo è già tangibile: si registrano 2 gruppi Esordienti, 3 gruppi Pulcini, 2 gruppi Primi Calci e 2 gruppi Piccoli Amici. Una partecipazione che testimonia la fiducia delle famiglie e la credibilità tecnica e formativa del progetto.

A margine della presentazione, un commento sintetizza l’orgoglio e la soddisfazione di tutti:

«Penso che meglio di così non si poteva fare.»

Parole semplici ma eloquenti, che racchiudono lo spirito di una realtà sportiva nata per durare, capace di coniugare formazione, divertimento e passione in un’unica, grande avventura educativa.

La Academy Calcio si candida così a diventare un punto di riferimento per i giovani del territorio, un vivaio di energie e sogni, dove ogni allenamento è una lezione di sport e di vita.

