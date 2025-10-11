Su “Cefalù a Tavola” arriva la ricetta della Pasta alla Paolina: un tesoro della tradizione palermitana

Sulla pagina Facebook “Cefalù a Tavola” arriva un nuovo protagonista della cucina siciliana: la Pasta alla Paolina, un piatto povero ma ricco di storia e di sapore. A farla conoscere al pubblico è Fabio Equizzi, appassionato di gastronomia e custode delle ricette popolari che raccontano l’anima autentica della Sicilia.

Nel suo post, Fabio spiega con passione le origini di questo primo piatto tipico della tradizione palermitana, considerato la “cugina povera” della più famosa pasta con le sarde.

A Cefalù tutti vogliono conoscere il segreto Il Segreto del Re

di Mario Macaluso Il romanzo che svela il mistero custodito da nove secoli nel cuore di Cefalù. 🔎 Scopri di più su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Una ricetta nata tra le mura di un convento

Il nome “Paolina” o “Palina” deriva dai frati paolini del convento di San Francesco di Paola a Palermo, uomini di fede che osservavano la regola della povertà e il divieto assoluto di consumare carne o derivati.

Fu proprio in questo contesto che nacque la ricetta: un frate-cuoco, costretto a creare piatti saporiti con pochi ingredienti, si ispirò alla pasta con le sarde sostituendo il pesce fresco con sarde salate, e il finocchietto selvatico con spezie e pomodoro.

Semplicità e profumo di mare

La Pasta alla Paolina si prepara con pochi ingredienti ma dal sapore intenso:

Sarde salate , simbolo del mare siciliano,

, simbolo del mare siciliano, Passata o estratto di pomodoro ,

, Spezie profumate , che sostituiscono il finocchietto,

, che sostituiscono il finocchietto, E, naturalmente, la regina dei piatti poveri: la “muddica atturrata”, cioè il pangrattato tostato, usato come condimento croccante e dorato.

Il risultato è un piatto dal profumo irresistibile, che unisce mare e terra, povertà e ingegno, raccontando ancora oggi la creatività della cucina popolare siciliana.

Un piatto che parla di tradizione e amore per la cucina

Fabio Equizzi, nel suo racconto culinario, sottolinea come spesso le migliori ricette nascano dalla povertà, quando pochi ingredienti riescono a dare vita a piatti che sanno di casa, di storia e di memoria collettiva.

Con la sua “Pasta alla Paolina”, la Sicilia ci ricorda che la vera ricchezza è nel gusto delle cose semplici.

Chi vuole riscoprire questa delizia può trovare la ricetta completa e il video passo per passo sulla pagina Facebook “Cefalù a Tavola”, dove Fabio continua a condividere piatti della tradizione siciliana con un tocco di passione e conoscenza autentica.