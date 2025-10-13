A Cefalù Concluso il XII Sinodo diocesano: verso una nuova stagione ecclesiale (foto)

Con la solenne promulgazione delle Costituzioni del XII Sinodo della Chiesa Cefaludense, la Diocesi di Cefalù entra in una nuova tappa del suo cammino pastorale e spirituale. Il decreto, firmato dal Vescovo nella data simbolica dell’11 ottobre – anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e memoria del Concilio di Efeso, in cui Maria fu proclamata Theotókos – sancisce ufficialmente la conclusione dell’assise sinodale e l’inizio di una fase attuativa profondamente rinnovata.

Il documento, redatto a norma del can. 466 del Codice di Diritto Canonico, recepisce integralmente le Propositiones approvate dall’Assemblea Sinodale e ne promulga il testo come diritto particolare della Chiesa di Cefalù. A partire dal 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania del Signore, le Costituzioni e i relativi allegati entreranno in vigore, divenendo vincolanti per tutte le componenti della comunità diocesana.

Il Vescovo, accogliendo “con responsabilità e trepidazione l’attesa di tutto il popolo santo di Dio”, dispone che tali norme “siano riferimento stabile e fonte di discernimento per la vita pastorale, liturgica e missionaria” della diocesi. Particolare rilievo è riservato all’adeguamento delle strutture di Curia e dei servizi pastorali alle nuove direttive, così da garantire la piena recezione sinodale in ogni ambito della vita ecclesiale.

Un rinnovato diritto particolare per la missione della Chiesa locale

Le Costituzioni Sinodali, unitamente ai relativi allegati, rappresentano un vero corpus di diritto particolare, in continuità con il magistero postconciliare e con i principi delineati nei documenti Apostolorum Successores (2004) e De Synodis Dioecesanis Agendis (1997). Esse intendono custodire la comunione e promuovere una corresponsabilità effettiva tra clero, religiosi e laici, secondo lo spirito della synodalitas auspicata da Papa Francesco come “forma e stile permanente della Chiesa del terzo millennio”.

Il Libro del Sinodo, che raccoglierà le Costituzioni e il materiale deliberativo, dovrà essere pubblicato entro la I Domenica di Avvento 2025 e conservato negli archivi parrocchiali e diocesani come documento normativo e memoria viva del cammino ecclesiale.

Affidamento a Maria, Madre della Chiesa

Nel sigillo conclusivo del decreto, l’atto sinodale è solennemente affidato a Maria Santissima, “invocata Patrona della Diocesi sotto il titolo di Gran Signora di Gibilmanna”. La Madre del Signore è riconosciuta come Signum fidei, modello di docilità e custode della comunione: “affido a Lei – scrive il Vescovo – tutti i battezzati e figli di questa santa Chiesa, perché rinnovino il loro impegno a rendere il mondo più umano, costruendo ponti di carità e segni di speranza”.

Il decreto reca il sigillo in ceralacca rossa della Cancelleria diocesana e la firma autografa del Cancelliere. È datato in Cefalù, “nei Primi Vespri della XXVIII Domenica per annum, l’11 ottobre 2025”, giorno in cui si uniscono le memorie del Vaticano II e del Concilio di Efeso — quasi a voler porre il Sinodo Cefaludense sotto la duplice luce della aggiornamento conciliare e della fede incarnata nel mistero della Madre di Dio.

Con la chiusura del XII Sinodo, la Chiesa Cefaludense si appresta dunque a vivere un tempo di recezione e attuazione delle sue deliberazioni. Le nuove Costituzioni non sono un punto di arrivo, ma un inizio: la chiamata a tradurre in gesti concreti lo spirito di comunione, corresponsabilità e missione che ha animato l’intero cammino sinodale.

Come recita la conclusione del decreto:

“Al Signore Gesù Cristo, che era, che è e che viene, con il Padre e lo Spirito Santo, la lode, la gloria, la potenza e la benedizione nei secoli. Amen.”

