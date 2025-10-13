Promozione Sicilia: vittoria per la Polisportiva Lascari Cefalù



(11-12 ottobre 2025)

Nel Girone B di Promozione siciliana si delinea già, alla terza giornata, una fisionomia precisa del campionato: in vetta restano a punteggio pieno Città di Villafranca e Futura, che mostrano solidità, carattere e qualità offensive di prim’ordine. Subito dietro, il Lascari-Cefalù, che continua la propria marcia da protagonista in un torneo che promette equilibrio e colpi di scena.

Così commentano dalla Polisportiva Lascari Cefalù, “Ottima prestazione e Vittoria per 2 a 1 in un “Martino Ilardo” di Lascari gremito di pubblico per la truppa di Mister Comito contro un buon Nicosia, nel match valido per la terza giornata di campionato.

Tutte nella ripresa le reti decisive dopo un primo tempo abbastanza avaro di emozioni, ma giocato su buoni ritmi e precise geometrie di gioco.

Nella ripresa, al 5′ minuto di gioco, sale in cattedra Fazio che da centrocampo riparte, salta 3 giocatori avversari e serve Tiscione che fa 1 a 0.

Ancora Tiscione di testa sfiora il raddoppio, che però arriva al 27′ di gioco con il subentrante Pastorella, servito magnificamente da Portera in ripartenza: 2 a 0.

Dopo appena 3 minuti il 14 ospite si fa espellere per fallo di reazione. Partita che sembra in controllo da parte dei padroni di casa e avviata alla conclusione, ma al minuto 83 gli ospiti accorciano le distanze di testa, su un buon calcio d’angolo sul quale il nostro portiere Mammano, peraltro perfetto durante tutta la partita, non sembra esente da colpe.

Finale combattuto, ma padroni di casa che non corrono grossi rischi ed anzi al 90′ sprecano il 3-1con Taibi, che solo davanti al portiere calcia fuori.

Da segnalare al 60′ l’uscita dal campo di Mocciaro per un problema muscolare da valutare.

Vittoria dunque per la Polisportiva Lascari & Cefalù e 3 punti pesanti, grazie ai quali i ragazzi di Mister Comito possono momentaneamente godersi i piani alti della classifica”.

Orlandina – Torregrotta 1-0

Allo “Micale”, l’Orlandina conquista la prima vittoria stagionale con un successo di misura sul Torregrotta. Match tattico, chiuso, deciso da un guizzo nella ripresa. I biancazzurri consolidano una posizione di media classifica (ora 5 punti), mentre il Torregrotta — fermo a un solo punto — continua a cercare la scintilla per invertire la rotta. La retroguardia orlandina, per compattezza, si conferma tra le migliori del girone.

Santangiolese – Futura 1-2

La Futura conferma la propria crescita e resta a punteggio pieno: terza vittoria consecutiva, stavolta in rimonta sul campo della Santangiolese. Gli ospiti mostrano grande personalità, ribaltando l’iniziale svantaggio con una seconda parte di gara autoritaria. I padroni di casa restano a quota due punti: buona intensità, ma ancora troppa discontinuità nei momenti decisivi. Futura si conferma squadra da vertice, con un attacco tra i più prolifici (7 reti in 3 gare).

Città di Galati – Pro Falcone 0-4Crollo interno del Città di Galati, travolto da una Pro Falcone in versione spumeggiante. Gli ospiti dominano in ogni zona del campo e tornano alla vittoria dopo un avvio incerto, rilanciandosi a quota 4. Per Galati, invece, il momento è critico: appena un punto in tre giornate e ben otto gol subiti. Serve una sterzata, soprattutto nell’assetto difensivo.

Città di Mistretta – Nuova Rinascita 2-1

Il Mistretta fa valere la legge del “Santa Lucia” e centra la seconda vittoria stagionale. Una prestazione concreta, con ottime geometrie di centrocampo e una difesa che regge nei momenti di pressione. Nuova Rinascita gioca un buon calcio ma manca di cinismo sotto porta: la classifica (2 punti) non rispecchia pienamente il gioco espresso.

Comprensorio del Tindari – Città di Villafranca 0-1

Terza vittoria in altrettante partite per il Città di Villafranca, che espugna il difficile campo del Tindari con una prova di maturità e freddezza. Una rete che vale la vetta solitaria, a pari punti con Futura, e che testimonia una squadra capace di gestire ritmi e pressioni con autorevolezza. Il Tindari, al contrario, resta inchiodato a quota zero: buone intenzioni ma scarsa incisività.

Gangi – Aluntina 1-3

L’Aluntina firma il colpo di giornata imponendosi a Gangi con una prestazione brillante. Gli ospiti risalgono la classifica grazie a una manovra fluida e a un pressing alto che ha messo in difficoltà i locali. Il Gangi, invece, nonostante il sostegno del pubblico, paga disattenzioni difensive e resta fermo a 3 punti, in una zona di classifica che non rende giustizia alla qualità del suo organico.

Pro Mende – Monforte San Giorgio 2-0

Successo importante per la Pro Mende, che si rilancia dopo un avvio altalenante. Gara ben gestita, con ritmi controllati e difesa imperforabile. Il Monforte San Giorgio subisce la seconda sconfitta consecutiva, mostrando segnali di stanchezza e poca lucidità offensiva. La Pro Mende aggancia Mistretta a quota 6, restando pienamente in corsa per le posizioni di vertice.

Classifica (dopo la 3ª giornata)

Città di Villafranca – 9 pt (3V, 0N, 0P) Futura – 9 pt Lascari-Cefalù – 7 pt Città di Mistretta – 6 pt Pro Mende – 6 pt Orlandina – 5 pt Pro Falcone – 4 pt Aluntina – 4 pt Polisportiva Nicosia – 4 pt Monforte San Giorgio – 3 pt Gangi – 3 pt Nuova Rinascita – 2 pt Santangiolese – 2 pt Torregrotta 1973 – 1 pt Città di Galati – 1 pt Comprensorio del Tindari – 0 pt

Analisi generale

Tre giornate, ma già indicazioni chiare: Villafranca e Futura danno l’impressione di poter gestire il campionato da protagoniste, con un equilibrio tra qualità tecnica e solidità tattica. Lascari-Cefalù resta la grande rivelazione di inizio stagione, mentre Mistretta e Pro Mende si confermano realtà solide e ambiziose.

In coda, invece, Tindari e Città di Galati faticano a ingranare, ma il torneo è ancora lungo e il margine per risalire resta ampio.