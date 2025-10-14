Due teste su una tavoletta: l’affresco più inquietante di Cefalù

Dentro la Cattedrale di Cefalù, tra mosaici dorati e silenzi secolari, esiste un’immagine che sfugge allo sguardo distratto ma che, una volta vista, non si dimentica più. Non è sull’altare, né sopra il Pantocratore. Per scorgerla bisogna arrivare fino all’ultima colonna a sinistra della navata maggiore. Lì, consumata dal tempo, appare una figura seduta, muta, enigmatica. Una presenza che interroga, che osserva chi osserva.

Un trono di pietra per un personaggio senza nome

L’affresco misura 192 centimetri per 78. Il personaggio siede su un cuscino decorato, come su un trono. Indossa un manto solenne, simile a un piviale. Il capo è coperto da un copricapo imponente: una tiara a tre corone, il triregno dei papi avignonesi. Attorno al collo, un collare gemmato. Eppure, nulla in quella figura è spiegato. Nessuna scritta, nessuna data. Solo occhi fermi che attraversano i secoli.

Le mani parlano: due teste, un enigma

Sono le mani a svelare il dettaglio più sconcertante. Dita lunghe, inanellate, reggono una tavoletta su cui compaiono due piccole teste. Nessun documento ne chiarisce il significato. Sono simboli? Volti reali? Anime da giudicare? Questa sola immagine ha generato infinite interpretazioni: allegoria, condanna, profezia. Ma nessuna certezza.

Papa Urbano V? O qualcuno che la storia ha dimenticato?

Molti studiosi hanno riconosciuto nella figura Papa Urbano V, pontefice del XIV secolo che tentò di riportare il papato da Avignone a Roma. La tiara, il manto, la postura sembrano confermarlo. Ma perché un papa francese dovrebbe apparire nascosto tra le colonne di una cattedrale normanna? E perché senza gloria, senza iscrizioni, quasi in penitenza?

L’ombra di un volto femminile

C’è chi, osservandolo da vicino, non vede un papa. Vede una donna. I tratti del volto, la postura, la delicatezza delle mani: tutto suggerirebbe una figura femminile. Alcuni vi hanno riconosciuto la Chiesa personificata. Altri la Sapienza. Altri ancora, una figura iniziatica di cui nessuno ha più il nome. Così, il mistero raddoppia: papa, donna o simbolo?

Quando un affresco diventa un messaggio

Forse questa immagine non chiede di essere capita. Forse non è stata dipinta per tutti. Forse, come ogni vero segreto, è stata lasciata lì per chi sa guardare oltre i mosaici, oltre la storia ufficiale. È il tipo di enigma che non cerca risposta, ma attenzione. Una voce che non parla, ma attende.

Il segreto che abita le pietre

Chi esce dal Duomo dopo aver visto quella figura, lo confessa: qualcosa resta. Un’inquietudine silenziosa, una domanda antica. Perché Cefalù è così: non mostra tutto. Custodisce. E forse, per comprenderla davvero, non basta visitarla. Bisogna ascoltarla.

C’è chi dice che un romanzo abbia osato fare ciò che gli studiosi non hanno fatto: unire i frammenti, dare voce ai silenzi, raccontare ciò che l’affresco non dice. Quel romanzo esiste.

Vuoi scoprire il segreto di Cefalù?

Il Segreto del Re di Mario Macaluso è il libro che sta affascinando lettori in tutta la Sicilia. Non è solo una storia: è una chiave.

Trovi il romanzo su Amazon: clicca, ordinalo e lascia che ti parli.

Perché certi misteri non si spiegano. Si leggono.