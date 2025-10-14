Inaugurazione del Museo del Carretto e del Pupo Siciliano Madonie a Villa Sgadari di Petralia Soprana



Un nuovo spazio per vivere un’esperienza immersiva nell’identità siciliana

Petralia Soprana, 25 ottobre 2025 – ore 10:00, Villa Sgadari

L’Associazione Tan Panormi, in collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie, annuncia con orgoglio l’inaugurazione del Museo del Carretto e del Pupo Siciliano Madonie, allestito nella splendida cornice della settecentesca Villa Sgadari di Petralia Soprana.

L’evento segna l’apertura ufficiale al pubblico di un luogo destinato a custodire e valorizzare due fra i più alti simboli dell’identità artistica e artigianale della Sicilia: il carretto e il pupo.

Frutto di una lunga fase di ricerca, catalogazione e restauro, il museo offrirà ai visitatori un percorso filologico arricchito da pannelli descrittivi bilingue, che raccontano la storia e le forme di queste straordinarie espressioni popolari. Tra i pezzi esposti: carretti completi, pupi armati, casse di fuso, rabiscu, sportelli e sponde di diverse epoche e provenienze, firmati da celebri maestri carradori e artisti. Completano la collezione le sedute originali del film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, collocate nella sala meeting ed eventi.

Il museo si propone come polo multidisciplinare aperto a performance, incontri e mostre temporanee, punto di riferimento per la cultura e la formazione artistica del comprensorio madonita, in sinergia con gli altri centri museali del territorio.

“Siamo orgogliosi di aprire le porte di questo nuovo spazio dedicato a due simboli dell’arte e dell’ingegno – ha dichiarato Michele D’Anca, presidente dell’Associazione Tan Panormi – un progetto che intende offrire un’altra visuale sul patrimonio culturale siciliano e un’opportunità di crescita attraverso un turismo di valore”.

Il commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, ha aggiunto: “Un altro importante tassello si aggiunge al mosaico su cui lavoriamo dal 2023. Dopo il Museo Geologico ‘Giuseppe Torre’, Villa Sgadari diventa un prestigioso contenitore culturale, destinato a essere anche un polo multidisciplinare per l’intero territorio”.

Programma della giornata

Ore 10:00 – Taglio del nastro

Discorso inaugurale

Visita guidata del museo

Rinfresco e performance artistiche

Villa Sgadari – Petralia Soprana (ingresso vicino al campo sportivo)

Contatti: Giovanna Gebbia – [email protected] – +39 333 3831768

www.museodelcarrettomadonie.it

