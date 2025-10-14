La Kepha 2.0 di Cefalù conferma il proprio staff tecnico del settore maschile



La Kepha 2.0 si prepara a vivere una nuova, entusiasmante stagione sportiva all’insegna della continuità e della crescita. Dopo l’indimenticabile annata 2024-2025 — culminata con la doppia promozione che ha proiettato la prima squadra in Serie D e la seconda formazione in Prima Divisione — la società ha scelto di confermare in toto il proprio staff tecnico del settore maschile, autentico motore di questo successo.

Un principio guida risuona forte nelle parole della dirigenza: «Un team vincente e affiatato non si cambia». Ed è proprio questo lo spirito che accompagnerà anche la stagione 2025-2026.

A guidare ancora una volta i ragazzi saranno:

Enzo Brusca, allenatore di 2º grado – terzo livello giovanile, nonché direttore tecnico dell’intero gruppo maschile, figura di riferimento e architetto del progetto Kepha.

Mary Catalano, allenatrice di 1º grado, che con passione e competenza ha contribuito in modo decisivo alla crescita dei giovani talenti.

Francesco Rizzello, allenatore di 1º grado, professionista serio e motivato, punto fermo nello sviluppo tecnico e umano degli atleti.

Un trio che unisce esperienza, entusiasmo e una visione condivisa: quella di una Kepha 2.0 capace di formare non solo giocatori, ma uomini e sportivi autentici.

La nuova stagione vedrà la società cefaludese impegnata su più fronti: dal campionato di Serie D, impegnativo ma stimolante, ai tornei di Prima Divisione e Under 19 Maschile, veri laboratori di crescita per le giovani promesse.

Proseguire con decisione il percorso di valorizzazione dei giovani atleti, puntando a risultati di rilievo in Prima Divisione e Under 19, dove i ragazzi saranno protagonisti assoluti.

Affrontare con coraggio e determinazione il campionato di Serie D, cercando una salvezza serena e consolidando un gruppo che unisce veterani e giovani under, capace di competere con rispetto e ambizione contro ogni avversario.

La palla, ora, torna al centro del campo. L’inizio dei campionati è ormai alle porte, e in casa Kepha l’aria è carica di entusiasmo, orgoglio e spirito di squadra.

In bocca al lupo al nostro staff tecnico e a tutti gli atleti Kepha 2.0!

Con il cuore, la tecnica e la forza del gruppo, si riparte per una nuova stagione di emozioni, crescita e — perché no — nuovi traguardi da scrivere insieme.