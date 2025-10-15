Palermo , in via Leonardo da Vinci 120 , il Signore ha chiamato a sè Adele Polidori Valenti.

(Teramo,3 Aprile 1934-Palermo,14 Ottobre 2025). Madre dolce e forte, radice e rifugio, ispiratrice di Arte e Bellezze…L”amore che ci hai dato non finisce, perchè ci hai insegnato a cercare sempre la Verità con il coraggio di camminare sulle tempeste con lo sguardo rivolto al Cielo.

I tuoi Figli.

I funerali avranno luogo sabato 18 c.m. alle ore 15:30 nella Basilica Santuario San Sebastiano a Melilli.