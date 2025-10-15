Conosci il paese rinato due volte con la cripta dei preti mummificati? Ecco come arrivarci

In Sicilia, tra le montagne delle Madonie, esiste un borgo che sembra nato da un romanzo storico. Un paese rinato due volte, distrutto e ricostruito, che conserva sotto le sue chiese una cripta piena di preti mummificati e che porta nel suo stemma un Minotauro assetato. Un luogo dove il mito si mescola con la fede, la storia con il mistero. Non è fantasia: è uno dei borghi più affascinanti d’Italia.

Il paese che morì e tornò a vivere

Questo borgo non esiste sempre dove lo vediamo oggi. Il primo insediamento, Gangi Vecchio, fu distrutto nel 1299 durante le guerre medievali. Gli abitanti, sopravvissuti alla devastazione, scelsero un nuovo monte dove ricostruire tutto da capo. Non abbandonarono il nome, ma cambiarono la montagna. È uno dei rarissimi casi di paese “rinato” due volte nella storia italiana.

La cripta dei sacerdoti mummificati

Sotto il Duomo, si apre la “fossa di parrini”, una cripta unica nel suo genere. Qui, tra il 1700 e l’Ottocento, vennero collocati i corpi dei sacerdoti mummificati, ancora oggi visibili in posizione eretta, vestiti con abiti liturgici. Le scarpe, le mani giunte, i volti consumati dal tempo: un silenzioso esercito di anime che veglia ancora sul paese. È uno dei luoghi più impressionanti della Sicilia intera.

L’assedio più famoso d’Italia

Nel 1926 il borgo fu teatro dell’azione più spettacolare del prefetto Cesare Mori, il “prefetto di ferro”. Il paese venne circondato, le case perquisite una a una, i latitanti braccati. Mori arrivò a usare donne e bambini come ostaggi pur di stanare i criminali. Da quel momento, Gangi entrò nella cronaca nazionale e cambiò per sempre volto.

Il palazzo dei simboli segreti

Nel cuore del borgo si alza Palazzo Bongiorno, scrigno di affreschi con occhi nel triangolo, pellicani, motti in latino. Qui operava l’Accademia degli Industriosi, circolo massonico e giansenista del Settecento. Non era solo un palazzo nobiliare: era un laboratorio di idee, un tempio filosofico mascherato da residenza aristocratica.

La Sagra della Spiga: quando torna la dea Demetra

Ogni agosto, le vie del paese diventano un teatro. Sfiltano carretti, mietitori, figuranti in abiti contadini e appare Demetra, dea del grano, madre della fertilità. È la Sagra della Spiga, un rito pagano travestito da festa popolare, dove l’antica Sicilia contadina rivive in scena tra canti e dialetto.

Il Minotauro nello stemma e le origini greche

Il simbolo ufficiale del paese raffigura un Minotauro che beve a una fonte. Affonda le radici nella leggenda di Engyon, la città fondata dai soldati cretesi fuggiti da Minosse. Mito o verità? In queste montagne, i confini tra leggenda e storia non sono mai netti.

Il borgo che vendeva case a 1 euro

Molto prima che diventasse una moda nazionale, questo paese lanciò un’idea radicale: case antiche abbandonate vendute a 1 euro, a patto di ristrutturarle. Un gesto che attirò stranieri, artisti, viaggiatori, e riportò vita tra le pietre.

Qual è questo paese e come arrivarci

Questo borgo straordinario è Gangi, in provincia di Palermo, uno dei Borghi più belli d’Italia e proclamato “Borgo dei Borghi 2014”.

Come arrivare:

🚗 In auto: da Palermo o Catania via A19 (uscita Tremonzelli), poi SS120 per le Madonie.

🚌 In autobus: collegamenti AST da Palermo, Enna e Nicosia.

🛩️ Aeroporti vicini: Palermo (Falcone-Borsellino) o Catania (Fontanarossa), poi auto o bus.

Salire a Gangi è come entrare in un libro antico. Ma qui le pagine non si leggono: si camminano.