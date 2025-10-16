Meteo Sicilia: piogge e nuvole tra Cefalù, Madonie e Palermitano – atteso peggioramento tra giovedì e venerdì

La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. La giornata di giovedì 16 ottobre si apre sotto il segno dell’instabilità, con una circolazione depressionaria che, pur allontanandosi lentamente, lascia sull’isola molte nubi e piogge sparse, soprattutto tra il litorale tirrenico, le Madonie e il Palermitano.

Cefalù e costa tirrenica: cieli cupi e piogge deboli

A Cefalù la giornata sarà grigia e perturbata. Le nuvole resteranno compatte sin dal mattino, con deboli piogge che potrebbero intensificarsi nelle ore centrali. Il mare si presenterà mosso, mentre i venti — deboli da nord — manterranno un clima fresco e umido. Le temperature si aggireranno intorno ai 17-19°C.

Madonie e Nebrodi: pioggia in montagna e calo termico

Sulle Madonie e i Nebrodi il cielo rimarrà coperto, con pioviggini diffuse e un ulteriore calo termico. Nei rilievi più alti, tra Petralia e Piano Battaglia, il freddo si farà sentire, con valori che scenderanno fino a 12-13°C. Attenzione ai banchi di nebbia nelle ore serali.

Palermitano e Conca d’Oro: nubi e precipitazioni intermittenti

Nel Palermitano e nella Conca d’Oro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse con piogge a più riprese. Previsti rovesci brevi ma intensi, specialmente nel pomeriggio. Le temperature massime non supereranno i 17°C.

Focus Sicilia: peggioramento in arrivo

Il commento dei meteorologi conferma che tra giovedì e venerdì la Sicilia entrerà nel pieno di una fase di maltempo marcato. L’occhio della depressione mediterranea si concentrerà soprattutto tra i versanti ionici e tirrenici, con rischio di temporali anche forti.

Previsioni settoriali:

Litorale settentrionale (Cefalù, Termini Imerese): piogge irregolari, mare mosso

piogge irregolari, mare mosso Aree interne (Madonie, Corleonese): cielo coperto, possibili scrosci intensi

cielo coperto, possibili scrosci intensi Montagna: neve debole sull’Etna occidentale, pioggia fredda sulle Madonie

Temperature e venti

Area Temperatura Condizioni Cefalù 17-19°C Nuvoloso, piogge deboli Madonie 12-14°C Coperto, pioviggine Palermo 16-17°C Rovesci sparsi Agrigento 17-18°C Schiarite parziali Ionio 16-18°C Temporali attesi

Venti e mari

Venti: prevalenti dai quadranti nord-orientali

prevalenti dai quadranti nord-orientali Mare: mosso sul Tirreno e Canale di Sicilia

mosso sul Tirreno e Canale di Sicilia Zero termico: intorno ai 3250 m

Consigli per la giornata

☔ Portare con sé ombrello o impermeabile

🧣 Sulle Madonie, coprirsi bene: clima fresco e umido

🛑 Attenzione agli spostamenti in auto per pioggia e visibilità ridotta

La Sicilia entra in una fase tipicamente autunnale: cielo carico, aria umida e piogge che annunciano l’arrivo della stagione delle foglie. A Cefalù e sulle Madonie, il maltempo può essere anche occasione per riscoprire il silenzio dei borghi e il profumo della terra bagnata.